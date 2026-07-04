Аэропорт Батуми принял первый авиарейс из Атырау

Казахстан и Грузию соединил новый авиарейс – сегодня в аэропорту грузинского курортного Батуми совершил посадку первый регулярный авиарейс казахстанского лоукостера FlyArystan, прибывшего из Атырау.

Сегодня в аэропорту грузинского курортного Батуми приземлился первый регулярный авиарейс из казахстанского Атырау, лоукостер FlyArystan доставил на курорт первых туристов, сообщили в Минтранспорта Казахстана.

"FlyArystan выполнил первый прямой рейс по новому международному маршруту Атырау – Батуми. Это направление дополнило существующий рейс из Астаны в Батуми"

- сообщение авиакомпании

Первый рейс FS7229 встретили в аэропорту Батуми традиционной водной аркой, рассказали в пресс-службе лоукостера, передает Sputnik Казахстан.

Рейс будет еженедельным – до 25 августа он будет летать по вторникам. Airbus A320 будет вылетать из Атырау в 10:40 и прибывать в Батуми в 12:00 по местному времени. В обратный рейс самолет вылетит в 13:00, а уже в 16:15 он приземлится в Атырау. Время в пути составляет около 2 часов 20 минут, - уточнили в компании.

Прямое авиасообщение позволит жителям Атырау и других городов Западного Казахстана быстро и комфортно добираться до одного из самых популярных курортов Черноморского побережья, добавили в компании.