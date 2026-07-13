Пашинян поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с Днем взятия Бастилии, отметив: сотрудничество Еревана и Парижа развивается в политике, обороне и экономике, в том числе инфраструктуры и энергетики.

Ереван и Париж в последние годы вышли на стратегический уровень отношений, говорится в поздравлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю Национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Сотрудничество с Францией, основанное на ценностях равенства и демократии, в последние годы достигло беспрецедентного уровня и поступательно развивается по всем ключевым направлениям - от политического диалога и сферы обороны до экономики, в том числе сферы инфраструктур и энергетики"

- Никол Пашинян

Для Армении очень важна поддержка Франции в углублении ее отношений с Евросоюзом, укреплении суверенитета и устойчивости и расширении повестки дня сотрудничества Армения – ЕС, отметил армянский премьер, передает Sputnik Армения.

Пашинян в своем поздравлении пожелал народу Франции мира и процветания, а Армении и Франции - новых успехов в укреплении сотрудничества.