Перевалка грузов в портах Каспийского бассейна выросла почти на 60%

По итогам первых шести месяцев 2026 года грузооборот российских портов Каспийского бассейна увеличился почти на 60% за счет загрузки коридора "Север — Юг".

В портах Каспийского бассейна объем перевалки грузов за первые шесть месяцев 2026 года достиг 5,3 млн т, увеличившись на 59,7%. Соответствующие данные опубликовало АО "Морцентр".

Несмотря на долю в 1,2% от всего российского морского грузооборота (451,5 млн т), Каспийский бассейн показал самую высокую динамику по стране. Основной вклад внесли порты Астрахани, Махачкалы и Оля, обогнав показатели Дальневосточного, Арктического и Азово-Черноморского направлений.

Руководитель проектов практики "Инжиниринг" Strategy Partners Дмитрий Арестов связывает этот структурный рост с активным использованием коридора "Север — Юг", который соединяет российские регионы с Ираном, странами Закавказья и Центральной Азии.

Отметим, порты Астрахань, Оля и Махачкала получают дополнительный поток цемента, удобрений, химикатов и зерна по МТК "Север — Юг". В Махачкале грузооборот за полгода достиг 2,1 млн т, перевалка наливных грузов составила 1,5 млн т, а экспорт зерна увеличился в 6,1 раза — до 221,7 тыс т.