Азербайджанские вольники в Скопье обновили два своих рекорда

Сборная Азербайджана по вольной борьбе на ЧЕ U-20 обновила собственные рекорды по количеству медалей и по набранных очкам.

На чемпионате Европы U-20 в Скопье (Северная Македония) сборная Азербайджана по вольной борьбе показала рекордные результаты.

Сборная Азербайджана набрала 170 очков и заняла второе место в командном зачете после России, которая вышла в лидеры с 194 очками. На третьей позицией разместилась Армения, которая набрала на чемпионате 118 очков.

Кроме того, азербайджанской командой были завоеваны восемь медалей – по два золота и серебра и четыре бронзы.

Таким образом, сборная Азербайджана обновила свой рекорд как по количеству медалей, так и по набранным очкам.

Золотые медали на соревнованиях в Скопье взяли борцы Гаджи Керимов (70 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг), серебряные завоевали Джамал Аббасов (61 кг) и Нурлан Агазаде (74 кг), бронзовые – Мухаммед Исмаилов (57 кг), Башир Вердиев (65 кг), Мухаммед Аббасзаде (86 кг) и Фархад Сулейманлы (97 кг).