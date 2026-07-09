Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи прибыл в Оман, где должны пройти переговоры между Ираном и США. Информации о прибытии американских переговорщиков пока нет.

Глава иранского дипведомства Аббас Аракчи прибыл в Оман, информирует МИД ИРИ.

В аэрогавани Маската Аракчи встретили официальные лица. Визит главы иранского МИД может быть связан с восстановлением переговорного процесса.

Ранее СМИ сообщали о возобновлении переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном в Омане. Лидер США Дональд Трамп дал указание традиционным американским переговорщикам – Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру – возобновить диалог. Также к переговорам подключатся вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. При этом пока нет информации об участии этой группы в грядущих консультациях в Омане.