Договоренности по ситуации вокруг Ирана должны отражать интересы всех сторон – МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военный конфликт между Ираном и США необходимо решить договоренностями, которые устроят все стороны.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что конфликт между Ираном и США должен быть решен в дипломатическом русле. При этом будущие договоренности должны учитывать интересы всех сторон, отметил глава ведомства.

"Мы исходим из того, что, конечно же, конфликт этот нужно завершать. И завершить его можно только договоренностью, отражающей интересы всех сторон. Не только Ирана, его соседей, США, но всех стран, которые так или иначе страдают от негативного влияния на мировую экономику от нынешней ситуации"

– Сергей Лавров

Отметим, что сейчас на Ближнем Востоке происходит новая эскалация конфликта – стороны обменялись ударами. Тегеран заявил о нарушении режима перемирия, в Вашингтоне готовы восстановить морскую блокаду Ирана.