МИД Ирана: Удары США по территории страны – преступление

В иранском внешнеполитическом ведомстве назвали военным преступлением возобновление ударов Соединенных Штатов по территории Исламской Республики.

Удары США по территории Ирана представляют собой военные преступления, такое заявление было опубликовано на официальном сайте иранского МИД.

"Министерство иностранных дел решительно осуждает агрессивные нападения террористической армии США… которые, несомненно, представляют собой тяжкое военное преступление"

– МИД Ирана

Страна намерена отстаивать территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, официальный представитель министерства иностранных дел ИРИ Эсмаил Багаи заявил, что страны, предоставившие США свою территорию и военную инфраструктуру для нанесения ударов по Ирану, столкнутся с серьезными проблемами.

"Стороны, предоставившие свою территорию, базы и инфраструктуру в Европе для американо-израильских атак, не могут уклониться от ответственности за свое соучастие и вытекающие из этого последствия"

– Эсмаил Багаи

Он подчеркнул, что европейские страны также не сохраняли нейтралитет в отношении ирано-американского конфликта.