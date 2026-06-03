Вестник Кавказа

Фестиваль воздушных шаров на 10 тыс человек прошел в Кабардино-Балкарии

Катание на воздушных шарах в Каппадокии
© Фото: Ильяс Геннед/ “Вестник Кавказа“
Свыше 10 тыс человек стали участниками фестиваля воздушных шаров под названием "Небо 5642", который состоялся в Кабардино-Балкарии в День семьи, любви и верности.

Более 10 тыс гостей собрал фестиваль воздушных шаров, прошедший сегодня, в День семьи, любви и верности в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.

Локацией для семейного фестиваля под названием "Небо 5642" стало селение Кишпек.

По словам представителя Минмолодежи КБР Заура Тлехураева, 5642 – это высота горы Эльбрус.

"Это подчеркивает уникальность локации и масштаб события"

– Заур Тлехураев

Чиновник добавил, что мероприятие получилось очень масштабным: за три дня, пока оно продолжалось, его посетили более 10 тыс человек, причем как жителей КБР, так и туристов, пишет ТАСС.

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