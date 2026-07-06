Нетаньяху заявил о разногласиях с Трампом

Премьер-министр Израиля заявил о периодических разногласиях с США, так обе страны опираются на собственные интересы.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о периодических разногласиях с лидером США Дональдом Трампом.

"Да, у нас периодически случались разногласия. Он президент США и делает то, что хорошо для Соединенных Штатов. Я являюсь премьер-министром Израиля и делаю то, что важно и хорошо для Израиля"

– Биньямин Нетаньяху

По словам израильского премьера, по большинству вопросов позиции Вашингтона и Тель-Авива совпадают, хотя это происходит не всегда. При этом страны продолжают оставаться союзниками, отметил Нетаньяху.

По данным СМИ, Израиль перестал восприниматься в Белом доме как "особый союзник". Поворот в отношениях произошел на фоне критики Израиля американских действий на Ближнем Востоке.