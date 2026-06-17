Власти Турции подготовили подарок нумизматам

В память о 36-м саммите НАТО, который завтра стартует в Анкаре, монетный двор Турции выпустил специальную монету номиналом 5 лир: она изготовлена на основе действующей биметаллической монеты того же номинала, но изменен ее реверс.

Главное управление монетного двора и штемпельной печати Турции выпустило тиражом в 100 тыс экземпляров специальную памятную монету номиналом 5 лир, посвященную 36-му саммиту НАТО, который завтра стартует в столице страны Анкаре.

Монета очень конструктивно выполнена очень интересно: в ее основе лежит действующая, находящаяся в обращении биметаллическая монета достоинством в 5 лир, но если ее аверс сохранен, то на реверсе размещены логотип НАТО, место и дата проведения саммита, а также графическое изображение Президентского комплекса, где он состоится, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Тираж ее тоже не окончателен: пока выпущено 100 тыс памятных монет, однако в ходе проведения саммита монетный двор отчеканит еще 400 тыс экземпляров, говорится в сообщении.

Таким образом власти страны намерены сохранить память о знаменательном событии и ввести новую монету в постоянное обращение, которую граждане смогут использовать повседневно.