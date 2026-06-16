Коллекционную монету к ЧМ-2026 по футболу выпустят в Узбекистане

Сегодня ночью сборная Узбекистана по футболу проведет свою первую в истории встречу на чемпионатах мира. В честь участия национальной команды в финальной стадии ЧМ в стране выпустят памятные монеты.

В Узбекистане с 18 июня выпустят в обращение памятные монеты, посвященные первому в истории участию национальной сборной в чемпионате мира по футболу. Об этом информирует пресс-служба Центробанка страна.

В общей сложности будет выпущено 100 золотых и 1 тыс серебряных монет.

На аверсе памятных монет изображены логотип Футбольной ассоциации Узбекистана, мяч и надпись: "Историческая победа. Узбекистан на чемпионате мира – 2026".

На реверсе представлен силуэт волка, который является символом национальной сборной.

На групповом этапе ЧМ-2026, стартовавшем на прошлой неделе, подопечные Фабио Каннаваро сыграют в квартете K со сборными ДР Конго, Португалии и Колумбии. Встречу первого тура против команды Колумбии сборная Узбекистана проведет в ночь с 17 на 18 июня. Игра начнется в 05:00 по московскому времени.