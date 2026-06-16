Коллекционную монету к ЧМ-2026 по футболу выпустят в Узбекистане

В Узбекистане с 18 июня выпустят в обращение памятные монеты, посвященные первому в истории участию национальной сборной в чемпионате мира по футболу. Об этом информирует пресс-служба Центробанка страна.
В общей сложности будет выпущено 100 золотых и 1 тыс серебряных монет.
На аверсе памятных монет изображены логотип Футбольной ассоциации Узбекистана, мяч и надпись: "Историческая победа. Узбекистан на чемпионате мира – 2026".
На реверсе представлен силуэт волка, который является символом национальной сборной.
На групповом этапе ЧМ-2026, стартовавшем на прошлой неделе, подопечные Фабио Каннаваро сыграют в квартете K со сборными ДР Конго, Португалии и Колумбии. Встречу первого тура против команды Колумбии сборная Узбекистана проведет в ночь с 17 на 18 июня. Игра начнется в 05:00 по московскому времени.