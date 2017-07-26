Вестник Кавказа

Иран опроверг сообщения о консультациях с США в Дохе

Иран опроверг сообщения о консультациях с США в Дохе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана официально опровергли сообщения СМИ о планирующихся на этой неделе технических консультациях с американской стороной в Катаре.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, входящий в команду переговорщиков по реализации меморандума с США, опроверг информацию о начале технических консультаций в Дохе.  

"Проведение технических заседаний рабочих групп на этой неделе не запланировано. Хотя консультации с Катаром, в том числе по вопросу контроля за выполнением обязательств другой стороной, продолжаются в обычном порядке, сообщения некоторых СМИ о проведении в Дохе технических переговоров рабочих групп не подтверждаются"

- Казем Гарибабади

Он также добавил, что точные время и место будущих технических переговоров пока не определены. Данный вопрос продолжает обсуждаться при содействии стран-посредников.

​Ранее портал Axios сообщил, что представители США и Ирана достигли договоренности о взаимном прекращении ударов и проведении 30 июня в Дохе консультаций для урегулирования разногласий по Ормузскому проливу.

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