Тбилиси готов к новым осадкам – Каладзе

В ближайшие дни в Тбилиси ожидаются сильные грозовые дожди. Власти города заверили, что они держат ситуацию под контролем.

В Тбилиси продолжается мониторинг ситуации в связи с ожидающимися обильными осадками. Об этом сообщил мэр города Каха Каладзе.

Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

"В столице продолжаются восстановительные и очистительные работы с учетом прогнозируемой погоды. Процесс постоянно контролируется"

– мэр грузинской столицы

Градоначальник заверил, что городские власти не оставят без внимания проблемы, вызванные сильными дождями.

"Мы не оставим ни одну проблему без внимания. Как вы знаете, параллельно ведется оценка ущерба. Мы поможем всем гражданам, мы будем их поддерживать. Вы можете на нас рассчитывать. Мы никого не оставим перед лицом проблем, мы поможем каждому в меру своих возможностей"

– Каха Каладзе

В то же время он акцентировал внимание на том, что перед такими сильными осадками уязвимы города даже в развитых странах.

"Когда такое количество осадков выпадает за короткий период времени, это большая проблема не только для нас, но и для стран и городов, которые сильнее и развитее нас"

– глава Тбилиси

Ранее синоптики сообщали, что 19-21 августа в Тбилиси ожидаются сильные кратковременные дожди и грозы.