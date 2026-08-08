Трамп положительно оценивает перспективы урегулирования на Украине – СМИ

Президент США Дональд Трамп положительно оценивает шансы на достижение окончательного урегулирования украинского конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"США продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами с целью работы на завершением конфликта, а Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки"
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При этом, согласно публикации издания, Соединенные Штаты ожидают, что в дипломатическом урегулировании может случиться некий прорыв благодаря участию новых переговорщиков.
По версии источников, речь идет о главе комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.
"США надеются, что неожиданные переговорщики, как Кук, могут помочь выйти из дипломатического тупика по (конфликту – ред.) на Украине"
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Напомним, Кук возглавлял американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 3 по 6 июня.