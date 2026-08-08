Вестник Кавказа

Трамп положительно оценивает перспективы урегулирования на Украине – СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Financial Times: президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценивает шансы возможной сделки по украинскому урегулированию за счет назначения новых переговорщиков.

Президент США Дональд Трамп положительно оценивает шансы на достижение окончательного урегулирования украинского конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

"США продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами с целью работы на завершением конфликта, а Трамп с оптимизмом смотрит на возможность заключения мирной сделки"

 – источник

При этом, согласно публикации издания, Соединенные Штаты ожидают, что в дипломатическом урегулировании может случиться некий прорыв благодаря участию новых переговорщиков.

По версии источников, речь идет о главе комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.

"США надеются, что неожиданные переговорщики, как Кук, могут помочь выйти из дипломатического тупика по (конфликту – ред.) на Украине"

– источник

Напомним, Кук возглавлял американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 3 по 6 июня.

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