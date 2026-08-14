Трамп поддержал подписание Мекканского соглашения

Мекканское соглашение показывает, что страны ближневосточного региона объединяются и смогут лучше себя защищать, заявил американский лидер Дональд Трамп.
"Очень рад видеть, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан недавно, наконец-то, подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Это свидетельствует о том, как страны Ближнего Востока объединяются и как они, наконец, смогут более эффективно защищать себя"
– Дональд Трамп
Он поздравил руководство этих трех стран и отметил, что данное соглашение – "большой, смелый и важный первый шаг".
Мекканское соглашение было подписано 7 августа президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Сауд.