«Исламское НАТО»: в Мекке создается новая архитектура силы?

Александр Клемент

Мекканское соглашение о совместной обороне, подписанное Пакистаном, Саудовской Аравией и Турцией 7 августа в Мекке, представляет собой значительный сдвиг в архитектуре безопасности Ближнего Востока. Почему это не просто декларация, а попытка трех ключевых региональных держав создать новый центр силы в ответ на растущую геополитическую нестабильность?

В чем суть Мекканского соглашения?

Коллективная оборона

Главный принцип (по образцу НАТО) - вооруженное нападение на одну из стран-участниц рассматривается как атака на всех троих. Это обязательство оказывать взаимную военную поддержку.

Всестороннее военное сотрудничество

Соглашение выходит за рамки формальных гарантий и предполагает углубление сотрудничества по всем направлениям:

совместные учения

обмен разведданными

подготовка кадров

передача оборонных технологий.

Оборонительный характер

Все стороны неоднократно подчеркивали, что пакт носит сугубо оборонительный характер, не направлен против какой-либо третьей страны и не заменяет существующие союзнические обязательства (в частности, членство Турции в НАТО).

Как 3 страны меняют логику региона

Мекканское соглашение - один из политических сигналов, значение которого может оказаться гораздо больше самого положений документа. Пока соглашение заключило только три государства, но это нефтяная сверхдержава Персидского залива, вторая по численности армия НАТО и единственная мусульманская ядерная держава.

Неудивительно, что мировые СМИ практически сразу заговорили о рождении «исламского НАТО». Соглашение действительно содержит принцип коллективной обороны, но в нем пока нет той степени конкретики, которая превращает политическую декларацию в механизм автоматического вступления в войну: не прописаны сопоставимые с НАТО процедуры, структура командования, обязательства по размещению войск и конкретный алгоритм военного ответа. И потому главное здесь не три страны, а изменение логики региона.

Еще несколько лет назад безопасность Саудовской Аравии в значительной степени строилась вокруг американских гарантий. Сегодня Эр-Рияд демонстрирует гораздо более сложную стратегию: он не отказывается от отношений с Вашингтоном, но одновременно создает дополнительные контуры безопасности. Поэтому появление Турции и Пакистана выглядит принципиально важным.

Саудовская Аравия получает военную глубину и новые источники оборонных технологий.

Турция - возможность институционализировать свое влияние в исламском мире.

Пакистан - политическое и экономическое усиление своих отношений с Эр-Риядом и одновременно возможность закрепить за собой роль одного из ключевых центров силы исламского мира.

Это не союз против кого-то, а попытка трех государств создать ситуацию, в которой нападение на одного становится значительно более рискованным для потенциального противника.

Почему соглашение подписано именно сейчас?

Потому что прежняя система региональной безопасности дала трещину. Война вокруг Ирана и последовавшие удары по странам Персидского залива продемонстрировали Саудовской Аравии, что экономическая мощь и американское военное присутствие сами по себе не гарантируют отсутствия угрозы. Reuters, например, прямо связывает новую саудовскую политику оборонных альянсов со стремлением Эр-Рияда сдерживать угрозы со стороны Ирана и его союзников, одновременно не желая оказаться втянутым в большую войну.

Поэтому соглашение подписано в Мекке?

Мекка - политический символ. Соглашение получает не только военно-стратегический, но и цивилизационный смысл: три влиятельных мусульманских государства демонстрируют, что безопасность исламского мира больше не должна строиться исключительно вокруг внешних гарантий.

Может ли к союзу присоединиться кто-то еще?

Вероятно, это и будет главным вопросом ближайших лет. Если соглашение останется форматом трех государств, его возможности будут ограничены. Слишком разные интересы у Анкары, Исламабада и Эр-Рияда, слишком различается их отношение к Ирану, США, Израилю, Китаю и России. Но если будет расширение, то ситуация изменится качественно.

Уже обсуждается возможность присоединения других государств. Турция сигнализировала, что формат потенциально может быть расширен. И тогда может появиться не «исламская версия НАТО» в буквальном смысле, а нечто более интересное: собственная система коллективного сдерживания мусульманских государств. В нее потенциально могли бы быть вовлечены государства Персидского залива, Египет, Иордания и другие страны, которым необходимо одновременно балансировать между США, Китаем, Ираном и региональными игроками.

Чем больше участников, тем мощнее союз, но тем сложнее добиться единой позиции.

Что соглашение означает для Израиля?

В Израиле соглашение уже рассматривают как фактор, способный изменить региональный баланс и осложнить дальнейшее сближение с Саудовской Аравией. В израильской дискуссии появляются предложения укреплять отношения с Грецией и Кипром, а также развивать более тесное взаимодействие с Индией и ОАЭ.

Но чем серьезнее Израиль будет воспринимать новый союз исключительно как военную угрозу и отвечать на него созданием зеркальных альянсов, тем быстрее регион действительно начнет двигаться к блоковой конфронтации. А пока этого нет. Саудовская Аравия заинтересована прежде всего в собственной безопасности. Турция преследует собственную геополитическую повестку. Пакистан традиционно старается балансировать между различными центрами силы.

Поэтому задача Израиля не столько «разбить» новый альянс, сколько не дать ему превратиться в единый стратегический фронт.

Новая связка

Турция обладает мощной оборонной промышленностью и быстро развивает беспилотные системы, радиоэлектронную борьбу и другие технологии. Пакистан - ядерным потенциалом и значительным военным опытом. Саудовская Аравия - огромными финансовыми ресурсами и возможностями закупки вооружений. Если эти три компонента начнут постепенно интегрироваться, речь пойдет уже не о символическом союзе. Фактически может возникнуть связка:

деньги + технологии + военная сила + ядерное сдерживание

Это потенциально делает проект гораздо серьезнее, чем обычное соглашение о взаимной обороне.

Что соглашение означает для Ирана?

Говорить о полноценной интеграции пока преждевременно. Эксперты указывают на значительные различия между вооруженными силами трех стран и отсутствие четких механизмов реализации коллективной обороны. Но главный вопрос, не будет ли это союзом против Ирана.

Здесь возникает еще один парадокс. Формально соглашение не объявляет Иран противником. Более того, Пакистан исторически заинтересован в сохранении отношений с Тегераном и вряд ли захочет автоматически превращать новый союз в механизм войны с Ираном. Но для Тегерана сам факт появления подобной конструкции выглядит тревожно: Саудовская Аравия его региональный соперник, Турция сильнейший самостоятельный игрок, а Пакистан ядерная держава.

Если три страны действительно начнут координировать оборонную политику, Ирану придется учитывать совершенно новую конфигурацию угроз. Иранские реакции уже показывают, что соглашение воспринимается не просто как дипломатический жест, а как изменение регионального баланса. Официальный Тегеран демонстрирует двойственность: МИД заявляет, что «нет оснований для беспокойства», но называет соглашение «признаком разочарования в США» и перехода к опоре на собственные силы. Консервативные СМИ бьют тревогу, называя альянс прямой угрозой Ирану и его союзникам. Иранские парламентарии язвительно заметили, что «бумажное соглашение» не принесет Саудовской Аравии безопасности, а советники верховного лидера призвали к изгнанию иностранных сил из региона.

Реакция других игроков на соглашение

Вызывает интерес реакция на произошедшие события в ОАЭ. Соглашение вызвало практически публичный конфликт между Эр-Риядом и Абу-Даби. Советник президента ОАЭ резко раскритиковал соглашение, заявив, что укреплять единство Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) важнее, чем полагаться на сомнительных внешних партнеров. Саудовская Аравия ответила, что такие соглашения - суверенное право каждого государства.

Индийские СМИ и эксперты видят в соглашении прямую угрозу, так как он дает Пакистану доступ к финансам Саудовской Аравии и технологиям Турции. В Индии призвали к «сдерживанию, инновациям и углублению связей со странами Залива».

Китайские СМИ назвали альянс комбинацией «денег, оружия и ядерного потенциала». В Пекине видят в этом признак ослабления влияния США и возможность для стран региона играть более самостоятельную роль.

Западные СМИ (CNN, BBC, WSJ) считают, что пакт стал «приговором надежности гарантий США». Аналитики называют его признаком перехода к постамериканской системе безопасности в регионе.

Чего ожидать от соглашения?

Соглашение можно назвать первым шагом к системе регионального сдерживания. Если три страны ограничатся консультациями и совместными учениями, «исламское НАТО» останется эффектным заголовком. Если начнутся совместные закупки, интеграция ПВО и ПРО, обмен разведданными, производство вооружений, постоянные военные структуры и расширение состава участников, то через несколько лет мы можем обнаружить, что громкий заголовок оказался не таким уж преувеличенным. И тогда историческое значение Мекканского соглашения будет заключаться не в том, что три государства подписали договор, а в том, что мусульманский мир впервые получил реальный шанс создать самостоятельный центр военной силы, который полностью не принадлежит ни Вашингтону, ни Пекину, ни Москве. И это может оказаться главным геополитическим последствием соглашения.