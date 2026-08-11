НАТО игнорирует предложения о диалоге – ОДКБ

НАТО не реагирует на предложения о диалоге. Об этом заявил Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"В связи с этим наша организация ранее предлагала диалог альянсу, однако в Брюсселе на это предложение не отреагировали"
–Таалатбек Масадыков.
Он акцентировал внимание на том, что ОДКБ планомерно совершенствует политический, силовой, а также аналитический и прогнозный потенциал, передает РИА Новости.
"Путь к формированию новой архитектуры региональной и мировой безопасности, по нашему глубокому убеждению, должен основываться на рациональном подходе и консенсусе"
– генсек ОДКБ
Ранее Масадыков сообщал, что ОДКБ и НАТО следует обмениваться мнениями в целях укрепления глобального мира и стабильности.