НАТО игнорирует предложения о диалоге – ОДКБ

Таалатбек Масадыков сообщил о нежелании НАТО взаимодействовать с ОДКБ. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не реагирует на подобные предложения со стороны ОДКБ.

НАТО не реагирует на предложения о диалоге. Об этом заявил Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"В связи с этим наша организация ранее предлагала диалог альянсу, однако в Брюсселе на это предложение не отреагировали"

–Таалатбек Масадыков.

Он акцентировал внимание на том, что ОДКБ планомерно совершенствует политический, силовой, а также аналитический и прогнозный потенциал, передает РИА Новости.

"Путь к формированию новой архитектуры региональной и мировой безопасности, по нашему глубокому убеждению, должен основываться на рациональном подходе и консенсусе"

– генсек ОДКБ

Ранее Масадыков сообщал, что ОДКБ и НАТО следует обмениваться мнениями в целях укрепления глобального мира и стабильности.