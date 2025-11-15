IV Межрегиональный форум Азербайджана и Узбекистана пройдет в Ташкенте

Масштабный форум Азербайджана и Узбекистана, посвященный вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, состоится 22 августа в Ташкенте.

В Ташкенте 22 августа состоится IV Межрегиональный форум Азербайджана и Узбекистана. Об этом сообщает Агентство по привлечению иностранных инвестиций при министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Мероприятие станет площадкой для развития торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества между странами.

Отметим, что Азербайджан на мероприятии представят ведущие компании из сфер энергетики, логистики, машиностроения и здравоохранения. Также в состав делегации войдут предприятия агробизнеса, пищевой промышленности, строительства и производства стройматериалов, представители сектора информационных технологий и цифровых решений, промышленного производства.