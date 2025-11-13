Президенты Азербайджана и Узбекистана встретились в Ташкенте

Глава азербайджанского государства начал свой визит в Узбекистан. В ходе поездки он поучаствует во встрече глав государств Центральной Азии.
В Ташкенте 15 ноября прошла встреча президентов Азербайджана и Узбекистана Ильхама Алиева и Шавката Мирзиеева.
Переговоры двух лидеров прошли в формате тет-а-тет.
Какие именно вопросы обсуждались на встрече, на данный момент не сообщается.
Напомним, глава азербайджанского государства прибыл в Ташкент в субботу. В рамках поездки он примет участие в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.