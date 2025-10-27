Инвестфорум Узбекистана и Азербайджана может пройти в Самарканде в 2026 году

Самарканд в 2026 году может стать площадкой инвестиционного форума Узбекистана и Азербайджана. Планируется презентация нового бренда Made in Central Asia.

Узбекистан выступил с предложением провести в Самарканде инвестиционный форум Центральной Азии и Азербайджана в 2026 году, заявил глава инвестиционного ведомства Лазиз Кудратов.

Как отметил Кудратов, площадка позволит скоординировать усилия инвесторов и презентовать совместный бренд Made in Central Asia. По замыслу властей Узбекистана, это должно позитивно сказаться на маркетинговой составляющей товаров из ЦА.

Ранее в Минэкономики Азербайджана заявили, что товарооборот АР и стран Центральной Азии составил более $1 млрд.