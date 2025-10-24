В Вашингтоне состоится саммит "Центральная Азия-США"

В столице Соединенных Штатов запланировано проведение саммита "ЦА-США" формата С5+1 с участием президента США Дональда Трампа и лидеров стран Центральной Азии. Лидер Казахстана считает предстоящий саммит своевременным.

Саммит "Центральная Азия-США" запланирован на 6 ноября 2025 года в Вашингтоне, сообщается официальной пресс‑службой президента Казахстана Касым‑Жомарта Токаева.

Ожидается, что встреча пройдет в формате С5+1 с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом и президентами государств центральноазиатского региона. Предстоящий визит станет первым такого рода с нынешним президентом Америки: предыдущий саммит в этом формате состоялся осенью 2023 года с экс-президентом США Джо Байденом.

Президент Казахстан назвал проведение саммита в таком формате "своевременным" и выразил большие надежды на плотное партнерство стран ЦА и Соединенных штатов, также сообщили в пресс-службе.

Кроме того, согласно сообщениям Госдепа США, накануне проведения саммита 26–30 октября текущего года ожидается визит в Казахстан и Узбекистан спецпредставителя США по делам ЦА Серджио Гора и первого зама госсекретаря Кристофера Ландау с целью укрепления многостороннего сотрудничества.