Представители Грузии и США обсудили перспективы сотрудничества двух стран

В Вашингтоне прошла встреча посла Грузии в США Тамар Талиашвили с американским сенатором Рэндом Полом. Стороны обсудили потенциал грузино-американских отношений.

Посол Грузии в США Тамар Талиашвили встретилась с американским сенатором Рэндом Полом в Вашингтоне. Участники переговоров обсудили перспективы взаимодействия между двумя странами. Об этом сообщает американское посольство.

Также стороны обменялись мнениями по региональным вопросам и рассмотрели ряд международных тем. Сообщается, что в повестку встречи было включено обсуждение мирных инициатив.

Напомним, что стратегическое партнерство Грузии и США было приостановлено администрацией Джо Байдена. Также Вашингтон ввел адресные финансовые и визовые ограничения против чиновников закавказской республики.

Ранее власти Грузии не раз отмечали важность перезапуска отношений между Вашингтоном и Тбилиси. В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял о намерении переориентировать политический курс страны в грузино-американском направлении.