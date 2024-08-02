Грузия и США разочаровались друг в друге

В конце прошлой неделе в Тбилиси прилетели представители американских властей - сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер - с целью восстановления грузино-американского диалога. Обе стороны оказались скорее разочарованы итогами переговоров.

Грузинские власти разочарованы политикой Белого дома - именно об этом сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе не только средствам массовой информации, но и американским политикам при личной встрече. В конце прошлой недели, вскоре после годовщины Пятидневной войны, в Тбилиси с рабочим визитом приехали сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер.

По итогам переговоров Кобахидзе заявил журналистам следующее: "У меня была встреча с сенатором и конгрессменом, на встрече присутствовал и посол США. Интересная деталь состоит в том, что никто из них не упомянул закон о прозрачности иностранного влияния. Что касается других вопросов, я выразил свое разочарование и встревоженность в связи с той ситуацией, которая касается грузино-американских отношений. Это должно быть изменено".

Что случилось у США с Грузией?

Основой для ухудшения отношений США и Грузии стали попытки Вашингтона предотвратить принятие закона об иноагентах, требующего регистрации СМИ и НПО, получающих не менее 20% финансирования из-за рубежа. Вашингтону также не понравилось, что правящая партия "Грузинская мечта" взяла курс на нормализацию отношений с Россией. Правительство Кобахидзе начало открыто обвинять Соединенные Штаты в попытках втянуть Грузию в войну с Россией и сменить власть в Тбилиси. На фоне критики внутренней политики Кобахидзе отказался в мае лететь в Вашингтон.

Соединенные Штаты не ограничились словесной критикой, а начали вводить санкции против Грузии. В начале июня Госдеп анонсировал введение визовых ограничений против членов партии "Грузинская мечта", депутатов парламента и силовиков, ответственных за принятие закона об иноагентах и разгон демонстрантов. 31 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановке программы финансовой помощи Грузии. Евросоюз заморозил финансирование Минобороны Грузии, а Пентагон отложил на неопределенный срок военные учения с Тбилиси, запланированные на 25 июля-6 августа.

Перезагрузка Грузия-США

Несмотря на свое разочарование отношениями с США, Кобахидзе хотел бы их перезагрузки. Об этом он говорил в конце июля и в мае. О том же самом он заявил и на встрече с представителями Конгресса. Но первые шаги должны сделать сами американцы, ведь именно они являются инициаторами ухудшения связей.

Как именно нужно перезагружать отношения, грузинские власти публично не обозначают. Но в личной беседе с Шахин и Тернером "наши сообщения были очень подробными и конкретными", сказал Кобахидзе. Он считает, что отношения нормализуются в течение следующего года, для этого нужно соблюдать принципы справедливости и здравого подхода. Тбилиси со своей стороны предпринял необходимые меры и ждет ответных со стороны американских коллег, добавил Кобахидзе.

Мяч, действительно, на стороне Соединенных Штатов. Именно они вмешиваются во внутреннюю политику Грузии, требуют освободить экс-президента Михаила Саакашвили и отменить легитимно принятый закон, пытаются корректировать внешнюю политику страны в сторону большей враждебности России и вводят санкции за непроявление нелояльности.

Американский взгляд

Что бы ни пыталось делать руководство Грузии, пока оно не начнет выполнять волю Вашингтона, никакие примирительные речи администрацию Байдена и Конгресс не удовлетворят. Такую реальность доказывают комментарии сенатора Шахин на пресс-конференции по итогам встречи с Кобахидзе.

"Разочарование вызвало то, что премьер-министр не сделал каких-либо предложений о том, что он и его администрация желают сделать для улучшения отношений с США. Мы обсудили целый ряд тревожных вопросов, которые у нас накопились, о которых мы и ранее говорили", - сказала она.

Любопытно, что самую спорную тему - закон об иноагентах - конгрессмены затрагивать не стали, но не скрыли свое раздражение обвинениями в попытке свергнуть власть. Данное заявление Кобахидзе сенатор Шахин назвала "абсолютной ложью".

Грузинские обвинения

В мае Кобахидзе в своем аккаунте в соцсети Х обвинил США в поддержке попыток революций в Грузии в 2020-2023 годах. Причем об этом он лично пожаловался в разговоре с советником Госдепа США Дереком Шолле. Кобахидзе заявил американскому дипломату, что попытки смены режимов были осуществлены при поддержке бывшего посла США и финансировании иностранных НПО. Если бы данные попытки оказались успешными, "сегодня в Грузии был бы открыт второй фронт", заявил тогда грузинский премьер.

В последнее время руководство Грузии в своих обвинениях все чаще использует термин "глобальная партия войны". Ее премьер Кобахидзе обвинил в попытке устранить словацкого премьера Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа. И этим же силам приписана подготовка покушения на основателя партии "Грузинская мечта".

"В последний период было совершено два теракта: один в Словакии, второй в США. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы", - сказал Кобахидзе.

Фактор Трампа

Выделение деструктивных сил на Западе в отдельную партию неслучайно. Ведь в правящей партии Грузии не скрывают симпатий к Дональду Трампу. Кобахидзе и Иванишвили уже заявили, что его приход к власти поможет быстрее завершить войну на Украине, что пойдет на пользу и Грузии, которую эта "партия войны" пытается втянуть в конфликт с Россией. Видимо, неспроста Кобахидзе в присутствии республиканца Майка Тернера и на зло демократке Джин Шахин прогнозирует нормализацию отношений с США в течение следующего года, ведь это как раз период после возможной смены власти в Белом доме.

Что будет дальше?

Судя по переговорам между конгрессменами и Кобахидзе, стороны хотели бы предотвратить углубление кризиса. Грузия все-таки, даже при правительстве не-Саакашвили, устремлена в ЕС и НАТО. США - третий инвестор и четвертый торговый партнер Грузии. Со своей стороны, Вашингтон, потративший миллиарды на "революцию роз", не хотел бы, чтобы прозападный Тбилиси становился близким другом Москвы.

При этом нормализацию каждая из сторон видит по-своему. Для США это отмена закона об иноагентах и ЛГБТ-пропаганде, а в идеале - освобождение из тюрьмы Саакашвили и присоединение Грузии к антироссийским санкциям. Правительство Кобахидзе, в свою очередь, надеется, что Америка смирится с суверенной демократией Тбилиси и закроет глаза на параллельный импорт/экспорт Грузии с Россией. Поэтому при нынешнем правительстве в Грузии и США компромисса, скорее всего, достичь не удастся.

Либо Камала Харрис должна проиграть Дональду Трампу, либо партия Саакашвили - сместить "Грузинскую мечту" через выборы или революцию. Если не произойдет ни того, ни другого, грузинско-американский кризис продолжится.