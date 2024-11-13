Что ждет европейскую оборону при Трампе?

Новоизбранный президент США Дональд Трамп много раз критиковал страны НАТО за недостаточный вклад в оборону. Как-то во время предвыборной кампании он даже пригрозил не защищать от России те страны, которые тратят слишком мало на армию и вооружение. Готовы ли европейцы ко второму приходу Трампа и как изменятся их военные бюджеты?

Европейские политики бьют в набат, требуя укрепить обороноспособность Евросоюза без опоры на Соединенные Штаты. Потребность Европы в военных силах, менее зависимых от сил США, была подчеркнута европейскими лидерами, которые собрались 7 ноября на саммит в Будапеште. "Мы не должны вечно делегировать нашу безопасность Америке", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Европа будет сотрудничать с США в оборонной сфере, но должна больше действовать самостоятельно. "Мы должны делать то, что необходимо, вместе, как Европейский союз, как европейцы, для нашей безопасности", - сказал он. ФРГ уже тратит 2% ВВП на оборону, напомнил канцлер.

Уходящий глава евродипломатии Жозеп Боррель недавно призвал европейские государства улучшить свои оборонные возможности и уменьшить зависимость от США, учитывая неопределенность в трансатлантической политике. Выступая на встрече Совета обороны ЕС в Брюсселе, Боррель отметил, что важным аспектом остается продолжение военной поддержки Украины со стороны Европы на 1000-й день специальной военной операции РФ. Он указал, что Европа не может продолжать зависеть от американского лидерства. Боррель подчеркнул, что европейские страны "не могут просто ждать, что решит Трамп", и заявила о необходимости взять на себя ответственность за свою безопасность.

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги предостерег от "медленной агонии", если страны ЕС не инвестируют в ВПК. Некоторые эксперты уже подсчитали, в какую сумму Европе обойдется наращивание расходов на оборону из-за Трампа и продолжающихся боев на Украине. Аналитики Bloomberg Intelligence полагают, что крупнейшим странам Европы, входящим в НАТО, необходимо увеличить свои военные расходы до $720 млрд в год, то есть на $340 млрд больше, чем сейчас. Это связано с продолжающимся украинским конфликтом и возможным снижением оборонительного сотрудничества с США в ближайшие четыре года.

Аналитик Джордж Фергюсон полагает, что СВО "уже подстегнула увеличение оборонных расходов в Европе". "Однако может потребоваться больше для поддержки Украины, противодействия Москве и разрешения ситуации с углубляющейся стратегической конкуренцией с Китаем", — отмети он. По оценкам Фергюсона, "европейцам, возможно, придется пересмотреть некоторые из своих приоритетов".

Эксперты Bloomberg Intelligence обозначили конкретные направления, где нужно работать. Европе надо нарастить число танков, артиллерии, БМП, грузовых самолетов и самолетов-заправщиков. Основное бремя заказов ляжет на крупные компании, как Airbus, Rolls Royce, BAE Systems и Leonardo.

Примечательно, но США - не лидер НАТО по относительным расходам на оборону. В 2024 году ожидается, что расходы на оборону США составят 3,38% от валового внутреннего продукта, что ставит страну на третье место в этом рейтинге. Наивысшие оборонные расходы запланированы у Польши и Эстонии, которые составят 4,12% и 3,43% от ВВП соответственно. В десятку лидеров также вошли Латвия, Греция, Литва, Финляндия, Дания, Великобритания и Румыния, в то время как самые низкие расходы наблюдаются у Словении и Испании, которые составляют 1,29% и 1,28% от ВВП.

По оценкам западных СМИ, Трамп хочет взвалить на плечи Евросоюза расходы на постконфликтное восстановление Украины. "Согласно проекту республиканца, стоимость реализации которого оценивается в триллион евро, финансирование восстановления Украины должен будет взять на себя Европейский союз", — отмечает французское издание Valeurs Actuelles.

Goldman Sachs отмечает, что внешняя политика Трампа может принудить европейские страны увеличить свои военные расходы, так как республиканец прекратит военно-финансовую поддержку Украины. С учетом того, что в настоящее время США ежегодно выделяют на помощь Украине около 40 млрд евро (0,25% от ВВП ЕС), европейским правительствам придется увеличить свои оборонные бюджеты. Для достижения целевого уровня расходов НАТО в 2% от ВВП, а также для компенсации сокращения американской поддержки Украины нагрузка на бюджет ЕС может возрасти на 0,5% от ВВП в год. При этом экономисты Goldman Sachs предостерегают, что повышение военных расходов окажет лишь незначительное позитивное влияние на экономику, учитывая относительно низкий мультипликатор оборонных расходов в Европе. Кроме того, это создаст "давление на повышении долгосрочной доходности из-за увеличения дефицита и негативное влияние на доверие из-за роста геополитических рисков".

Как же решить проблему обороны ЕС и Украины при продолжающему конфликте и снижении активности США при Дональде Трампе? Пьер Арош, доцент кафедры европейской и международной политики Католического университета Лилл, предлагает три опции.

1. Увеличение военных расходов до 3% ВВП для закупки новых вооружений, что, впрочем, может быть проблематичным из-за бюджетных ограничений и разрозненности усилий стран ЕС.

2. Совместные закупки дорогостоящих стратегических возможностей (например, спутников и систем ПВО). Этот вариант требует времени и не решает текущих задач.

3. Сосредоточение на насущных расходах — таких как артиллерийские снаряды и беспилотники, которые могут быть произведены быстро и эффективно.

Арош предлагает создание общего европейского оборонного бюджета для централизованных закупок, что позволит улучшить прозрачность и способность промышленности к быстрому наращиванию мощностей. Эффективная интеграция европейской обороны будет сигналом Трампу о серьезности намерений Европы. Проблемы с устойчивым финансированием могут быть решены через совместное вопрос европейского долга.

Руководство НАТО настроено оптимистично. Новый генсек блока Марк Рютте во время визита в Польшу похвалил ее за трату 4% ВВП на оборону. "Это посылает четкий сигнал не только нашим противникам, но и Соединенным Штатам. Европа понимает, что она должна делать больше для обеспечения нашей общей безопасности. И это начинается с увеличения расходов и развертывания большего количества возможностей", - сказал он.

Позитивный настрой Рютте перед оборонным саммитом в Праге поддерживал отчет Международного института стратегических исследований (IISS). Лондонский мозговой центр отмечает, что европейцы уже тратят больше на оборону.

"НАТО не только значительно увеличило свои амбиции в отношении сдерживания и ведения войны, но и европейские члены стремились устранить критические недостатки в возможностях и готовности, - говорится в отчете. - Однако неудивительно, что после десятилетий пренебрежения и недостаточного инвестирования многое еще предстоит сделать, а прогресс неоднозначен".

ЕС увеличил расходы на оборону после СВО, отмечает тот же IISS: "Расходы на оборону европейских членов НАТО в 2024 году почти на 50% выше, чем в 2014 году", - говорится в отчете. Европейцы увеличили число артиллерийских установок и систем ПВО. Производство боеприпасов Rheinmetall увеличилось в десять раз. При этом Европе не хватает численного состава. Нехватка средств привела к нехватке личного состава для европейской обороны.

"Основные европейские вооруженные силы остаются недоукомплектованными... слишком много солдат продолжают терять, при этом недостаточно мотивируя молодое поколение к добровольному участию", - говорится в отчете. Европейские вооруженные силы "продолжают полагаться на Соединенные Штаты в разной степени во всех военных сферах", согласно отчету IISS. Арсенал Европы был "серьезно истощен в результате политических решений после окончания "холодной войны" и последующих десятилетий. В ходе этого процесса оборонная промышленность в Европе также сократилась", - сказано в исследовании.

Расходы европейцев вырастут не только из-за обороны и Украины, но и из-за торговой политики Трампа. Он планирует установить пошлины не менее 10% на товары, импортируемые из Европы. В течение последних трех лет торговый дефицит США с Европейским союзом превысил $200 млрд. Некоторые члены трамповской администрации, включая будущих госсекретаря Марка Рубио, советника по нацбезопасности Майкла Уолтца и министра торговли Роберта Лайтхайзера (он сохранит свой пост), считают, что тарифы нужно увеличить еще больше.

Важно подчеркнуть, что Европа в экономической стратегии Трампа не является первоочередной мишенью для атаки. Основная цель - снижение объемов импорта из Китая. В настоящее время доля китайских товаров составляет 14%, и к 2030 году Трамп планирует уменьшить ее до 1%. Тем не менее, это обстоятельство также несет негативные последствия для европейских стран. Причина в том, что китайские производители начнут активно искать новые рынки, что приведет к увеличению конкуренции с европейскими компаниями.