В Кремле подтвердили настрой на диалог с США при Трампе

РФ внимательно следит за тем, что происходит в США, сообщили в Кремле. Там подчеркнули, что допускают возобновление российско-американского диалога при новом президенте.

Россия ожидает, что при президентстве Дональда Трампа диалог с Соединенными Штатами возобновится. Такое заявление сделал 15 ноября пресс-секретарь президента РФ.

"Есть небольшая надежда, что диалог на более низком уровне хотя бы возобновится, потому что сейчас его просто нет"

– Дмитрий Песков

При этом он указал на то, что Москва не собирается носить розовые очки.

"Мы прекрасно понимаем, что одно дело – делать заявления во время предвыборной кампании, но когда человек входит в Овальный кабинет, все складывается по-другому" – представитель Кремля

Он также обратил внимание на то, что изменения в отношениях РФ и США будут зависеть от того, кого Трамп наберет в свою администрацию.