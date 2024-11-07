Вестник Кавказа

Трамп намерен собрать в администрации активных сторонников Израиля

Дональд Трамп
© Фото: сайт Белого дома
Ключевые посты в администрации США могут занять люди с произраильскими взглядами. Перестановки должны произойти сразу после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, собирается назначить на ключевые посты в своей администрации людей с произраильскими взглядами. Этот шаг будущего американского лидера обусловлен его намерением нарастить поддержку Израиля.

По данным газеты The Washington Post, Трамп хочет, чтобы посольство Соединенных Штатов в Израиле занял бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби, а телеведущий и ветеран войн в Афганистане и Ираке Пит Хегсет – пост главы Минобороны.

Кроме того, ранее сообщалось, что новым главой Центрального разведывательного управления при Трампе станет Джон Рэтклифф, занимавший в свое время должность директора Нацразведки США.

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