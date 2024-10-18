Вестник Кавказа

Трамп может пойти на дипломатическую сделку с Ираном – WSJ

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Западные аналитики считают, что Дональд Трамп планирует взять Иран в экономические тиски. Однако республиканец способен на гибкие решения, которые могут привести к дипломатическим договоренностям США с исламской республикой.

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп планирует придерживаться жесткой политики в отношении Ирана. При это вероятность дипломатических договоренностей сохраняется, считают источники Wall Street Journal. 

Трамп планируется придерживаться курса на максимальное давление в отношении Ирана, полагают эксперты. Администрация Трампа сразу после его инаугурации может попытаться перекрыть нефтяные каналы исламской республики. Все это соответствует той политики, которой Трамп придерживался во время своего первого срока. 

Однако некоторые представители бывшей команды Трампа по Ирану считают, что антииранская политика Трампа может в дальнейшем трансформироваться в попытку установления дипломатических договоренностей. Отмечается, что республиканец не планирует содействовать смене власти в Иране. 

 

"Несмотря на взаимную враждебность, некоторые из тех, кто работал на Трампа, не исключают возможной дипломатической сделки между США и Ираном во время его второго срока"

– WSJ 

Напомним, что на прошедших президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков, достигнув необходимого для триумфа порога в 270 голосов. Кандидат от демократов Камала Харрис уступила в гонке с 224 голосами.

 


 

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