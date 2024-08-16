Вестник Кавказа

Контакты Путина с Трампом допустили в Москве

Контакты Путина с Трампом допустили в Москве
© Фото: сайт Кремля
В Кремле заявили, что контакты Владимира Путина с Дональдом Трампом до инаугурации возможны. Там добавили, что президент не будет связываться с Джо Байденом.

Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил контакты российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до инаугурации.

"Оно (общение) не исключено. Он же говорил, что он будет звонить Путину до инаугурации. Есть его слова"

- Песков

Пресс-секретарь отметил, что после выборов Москва не связывалась со штабом Трампа. Он также добавил, что президент не намерен связываться по телефону с Джо Байденом.

Говоря о возможной встрече руководителей двух государств, Песков заявил, что такие переговоры должны быть хорошо подготовлены.

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