Си Цзиньпин призвал Трампа восстановить отношения США и КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу в связи с его победой на выборах президента США, пишет китайское информационное агентство Синьхуа.
Основной посыл документа – восстановление сотрудничества Китая и США, которое принесет выгоду обеим сторонам, тогда как существующая ныне конфронтация только вредит обеим странам, заявил председатель КНР, передает РИА Новости.
"История показывает нам, что Китай и США как выиграют от сотрудничества, так и проиграют от конфронтации. Стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские отношения соответствуют общим интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества"
- текст телеграммы
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом после выборов президента США.
Напомним, выборы в США завершились убедительной победой лидера республиканцев, экс-президента страны Дональда Трампа - он набрал 277 голосов выборщиков, тогда как для победы были необходимы 270.