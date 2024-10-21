Вестник Кавказа

Си Цзиньпин призвал Трампа восстановить отношения США и КНР

Си Цзиньпин призвал Трампа восстановить отношения США и КНР
© Фото: сайт президента России
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил с победой 47-го президента США Дональда Трампа и призвал его наладить китайско-американские отношения и восстановить сотрудничество двух стран, которое пойдет им на пользу.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу в связи с его победой на выборах президента США, пишет китайское информационное агентство Синьхуа.

Основной посыл документа – восстановление сотрудничества Китая и США, которое принесет выгоду обеим сторонам, тогда как существующая ныне конфронтация только вредит обеим странам, заявил председатель КНР, передает РИА Новости.

"История показывает нам, что Китай и США как выиграют от сотрудничества, так и проиграют от конфронтации. Стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские отношения соответствуют общим интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества"

- текст телеграммы

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом после выборов президента США. 

Напомним, выборы в США завершились убедительной победой лидера республиканцев, экс-президента страны Дональда Трампа - он набрал 277 голосов выборщиков, тогда как для победы были необходимы 270.

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