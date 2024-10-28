США избрали Дональда Трампа 47-м президентом

Выборы в США завершились около двух часов назад и имя победителя уже известно - следующим президентом станет Трамп. Он набирает 277 голосов, для победы необходимы 270.

Президентские выборы в США в 2024 году завершились победой кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Традиционно СМИ в США по мере поступления данных с избирательных участков объявляют предполагаемого победителя - projected winner. Это неофициальные данные, однако из них можно понять картину событий. Официально имя нового президента будет названо лишь в начале января.

У жителей США не было явного фаворита среди кандидатов Дональда Трампа и Камалы Харрис, кто выиграет выборы решали, по сути, семь штатов - это так называемые колеблющиеся штаты, где исход выборов был неясен до последнего момента, при этом результаты в них критически важны для победы - побеждает тот, кто наберет минимум 270 голосов выборщиков из 538.

Трамп лидирует в пяти (Аризона, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Невада) из семи штатов, еще в двух (Джорджии и Северной Каролине) его победа очевидна, информирует агентство Associated Press. По оценкам Fox News, Трамп на выборах-2024 набирает 277 голосов, что гарантирует его победу. Даже в штабе Трампа не ожидали настолько успешных итогов, отмечает телеканал CNN.

Харрис набирает 226 голосов. В ее штабе к концу голосования царило "траурное настроение", отметили на NBC. Известно, что Харрис после выборов не будет выступать с обращением. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон объявил, что Дональд Трамп становится избранным президентом США, передает Reuters.

Поздравления в адрес 47-го президента США уже начали поступать из других стран. Первым с победой Трампа поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле.

Почему победил Трамп?

Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил победу Дональда Трампа с заметным отрывом от Камалы Харрис провалами политики Демократической партии в годы правления Джозефа Байдена.

"В первую очередь хотел бы сказать, что опросы общественного мнения по выборам в США значат крайне мало. Все решает коллегия выборщиков, поскольку президентские выборы в этом государстве не прямые. Внутри каждого штата идет голосование на определенную квоту выборщиков, после чего штат предстает на выборах как целостная общность. И если лично вы в Неваде голосовали за Харрис, но в целом в штате победил Трамп, ваш голос тоже автоматически уходит Трампу. Так устроена американская система выборов", - прежде всего сказал он.

"Первая причина победы Дональда Трампа – это усталость американцев от повестки Демократической партии. Демократическая партия с культом всевозможных меньшинств, с фокусировкой на всевозможных расовых и сексуальных проблемах стала утомлять жителей внутренней, глубинной Америки, тех штатов, которые и составляют большую часть выборщиков. Но и на побережьях от демократов люди тоже начали уставать", - подчеркнул Алексей Фененко.

"Вторая причина – это продолжение деиндустриализации США при Байдене. На протяжении последних четырех лет шел процесс закрытия рабочих мест в сфере производства. Я сейчас не беру рабочие места в сфере услуг. Традиционная, глубинная Америка всегда была ориентирована на производство, и для нее такая тенденция крайне опасна. А Трамп как раз выступает с позитивной экономической повесткой, чего не хватает демократам", - продолжил политолог.

"Третья причина кроется в том, что США – это очень религиозная страна. В ней по-прежнему крайне сильны христианские, протестантские церкви. Камала Харрис делала ставку на латиноамериканцев, однако латиноамериканцы в США – неистовые католики, и многим из них повестка Демократической партии просто отвратительна. Соответственно, республиканцы как консерваторы смогли сыграть и на религиозном факторе", - отметил он.

Что будет после выборов в США?

Алексей Фененко призвал не расслабляться, поскольку до инаугурации Дональда Трампа 20 января администрация Байдена может успеть нанести серьезный урон международной повестке дня.

"Надо еще посмотреть, что до января сделают демократы. У демократов еще 2,5 месяца, за это время они могут сделать много деструктивного на международной арене, чтобы оставить Трампу не очень приятное наследство. Кстати, мы еще не знаем, с какими скандалами столкнется Америка в поствыборный период. Утро Трамп начал с заявления, что было невероятное жульничество и подтасовки в голосах. Не исключаю, что и демократы могут начать подобные крики и требовать пересчета голосов. Так что борьба далеко не окончена", - заключил профессор МГУ.