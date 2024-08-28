Трамп vs. Харрис: Как изменится Южный Кавказ после выборов президента США?

При победе Трампа Азербайджан и Грузия будут чувствовать себя увереннее, но республиканец не будет отказываться от ценного актива в лице Армении и может ускорить евроатлантическую интеграцию Грузии.

Вот уже четыре года Южный Кавказ, как и весь остальной мир, живет в "демократической реальности". Президент США Джозеф Байден - один из главных идеологов Демократической партии, и внешняя политика его администрации преследует традиционную либеральную парадигму, нацеленную на продвижение и защиту прав человека, правового государства и демократии даже ценою вмешательства во внутренние дела любых других государств.

Армения и США при Байдене

За это время Армения получила огромную поддержку от США, что неудивительно, ведь Никол Пашинян и его партия "Гражданский договор" ведут определенно прозападную политику и потому заслуживают от коллективного Запада характеристики "демократические власти". После поражения в Карабахской войне Пашинян перестал скрывать намерения интегрировать Армению в евроатлантические структуры и декларировал их уже открыто, что приветствовал Вашингтон: устремления армянского руководства отвечают стратегии по отдалению постсоветского пространства от России.

США удачно эксплуатировали "обиду" Еревана на Москву, предлагая поддержку в вопросах экономики, дипломатии и безопасности. При Байдене отношения США и Армении дошли до беспрецедентно высокого уровня: Байден признал трагические события в Османской империи 1915 года "геноцидом армян" и поддерживал все дезинформационные кампании армянских властей по карабахскому вопросу. Страны провели военные учения, Армения один за другим принимала главу ЦРУ и сенаторов, включая бывшего председателя Палаты Представителей, демократку Нэнси Пелоси. Ереван на радость демократам присоединился к Римскому статуту МУС, выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Все эти процессы шли рука об руку с отдалением Армении от России, заморозкой членства в ОДКБ и нотой протеста МИД РФ армянскому послу.

Азербайджан и США при Байдене

Вполне логично укрепление связей США с Арменией сопровождалось охлаждением контактов с Азербайджаном. Баку старался поначалу игнорировать взаимные визиты американских официальных лиц и членов армянского правительства, пока они не наносили вреда интересам Азербайджанской Республики. До осени 2021 года, несмотря на очевидную симпатию США к армянскому правительству, президент Азербайджана Ильхам Алиев балансировал внешнюю политику, избегая критики Белого дома.

Поворотным моментом стали антитеррористические меры азербайджанских ВС в сентябре 2023 года, в ходе которых был восстановлен конституционный строй Азербайджана на все территории Карабахской экономического района. По давлением американской общины армянской диаспоры Госдеп объявил о поддержке уехавших из Карабаха армян, независимо от того, были ли они коренными жителями или незаконными переселенцами, и потребовал их возврата в Азербайджан. Даже было объявлено возвращение старых санкций против Баку в виде возобновления действия 907-ой поправки к "Акту о поддержке свободы", а вместе с этим решено приостановить дипломатические контакты на высоком уровне.

Однако президент Ильхам Алиев отреагировал на это справедливой критикой, после чего помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен приехал в Баку нормализовать связи. Осадок, конечно, остался. Демократы не были рады переизбранию Ильхама Алиева на пост президента в феврале этого года. А не так давно 60 конгрессменов попросили Байдена ввести санкции против Азербайджана. Алиев обвинил США в неблагодарности, напомнив, что Вашингтон снимал в 2001 году ограничения против республики, так как нуждался в ее поддержке при операции в Афганистане, а теперь хочет ввести их вновь.

Вашингтон явно не устраивает сближение Баку с Москвой, частые встречи Алиева и Путина и подписание в феврале 2022 года договора о союзнических отношениях. Проармянская политика команды Байдена привела к краху американского посредничества между Арменией и Азербайджаном, хотя главы МИД двух стран проводили переговоры в Вашингтоне. Теперь Азербайджан все больше ориентируется на региональное решение региональных вопросов при активном участии России и Турции.

Грузия и США при Байдене

Хуже всех отношения у байденских США сложились с Грузией, хотя она имеет больший опыт взаимодействия и интеграции с Западом, чем соседние республики. Грузия закрепила в конституции курс на вступление в НАТО и ЕС, а с Россией дипломатических связей не имеет с 2008 года из-за территориальных споров - но несмотря на это у Вашингтона нашелся повод для недовольства: в последние годы правящая партия "Грузинская мечта" начала проводить суверенную внутреннюю и прагматичную внешнюю политику.

"Мечта" приняла законы о прозрачности иностранного влияния и защите семейных ценностей, не присоединилась к санкциям Запада против России, укрепила торговые связи с российским рынком, наладила авиасообщение и даже добилась отмены визового режима для грузинских граждан при въезде в РФ. Белый дом открыто критиковал Грузию за все эти действия. Минфин США требовал присоединиться к санкциям. После множества предупреждением с требованием отозвать закон об иноагентах в июне и сентябре 2024 Госдеп объявил о санкциях против силовиков и членов "Грузинской мечты".

Итоги последних выборов, скажем прямо, разочаровали Демпартию, ожидавшую победы оппозиции и вызволения из заточения своего ставленника Михаила Саакашвили. Итоги выборов Вашингтон не стал объявлять нелегитимными, но посетовал на нарушения. 31 октября Госдеп поддержал расследование возможных нарушений, рассчитывая в этом на помощь президента Саломе Зурабишвили. На все выпады США (и ЕС) члены "Грузинской мечты" реагируют как на попытку либо втянуть Грузию в боевые действия против России, либо подорвать ее суверенитет.

Камала Харрис и Южный Кавказ

На президентских выборах в США от демократов баллотируется Камала Харрис. Как говорится, "яблоко от яблони недалеко падает". Если на какие-то вопросы у нее есть особый взгляд (например, к Израилю она настроена более критично), Харрис все же является частью системы и Демпартии. Зная ее курс при Байдене, можно более или менее спрогнозировать внешнюю политику США на Южном Кавказе в случае победы Харрис.

При президенте Камале Харрис США в следующие четыре года будут продолжать политику поддержки Армении в ущерб России, оказывать давление на власти Грузии по новым законам и стремиться остановить сближение Москвы с Тбилиси. Благодаря многовекторной политике Алиева и тесным энергетическим связям Азербайджана с европейскими странами НАТО идти жестко против Баку Харрис вряд ли решится. Однако, очевидно, азербайджанское руководство, в отличие от режима Пашиняна, демократы не считают "своими людьми". Углубление связей Азербайджана с Россией и Турцией (а к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану у демократов много претензий по внутренней политике, курдам и другим вопросам) будет по-прежнему раздражать Демпартию.

Дональд Трамп и Южный Кавказ

Будет ли политика США на Южном Кавказе кардинально иной при победе Дональда Трампа, сказать трудно. "Бархатная революция" в Армении в 2018 году пришлась на его правление и была поддержана Вашингтоном. Вряд ли Трамп будет отказываться от такого ценного актива на Южном Кавказе, как Армения. Грузией администрация Байдена тоже будет плотно заниматься, но, в отличие от Байдена, не так топорно и жестко. Основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе почти открыто выражали поддержку Трампу. Летом Кобахидзе сказал, что покушение на Трампа организовали те же люди, что пытались устранить Фицо - "Глобальная партия войны".

Иванишвили верит, что Трамп сможет быстро остановить войну на Украине, что пойдет на пользу и Грузии. Иванишвили и Трамп - бизнесмены, и они смогут всегда договориться. С одной стороны, победа Трампа - позитивный сигнал для грузинских властей. В то же время, если Вашингтон и Тбилиси будут налаживать связи, евроатлантическая интеграция Грузии может пойти успешнее, что несет в себе риски для российских интересов.

Тезис "прагматичность" актуален и в ситуации с Азербайджаном. Дональд Трамп может работать осторожнее в отношении Баку, не педалируя стандартные претензии демократов. Ильхам Алиев предпочитает не афишировать свою симпатию республиканцу, подчеркивая, что "решение на выборах будет принимать американский народ". При этом он дает понять, что Трамп, в отличие от Байдена/Харрис, способен содействовать стабилизации глобальной обстановки. Алиев на международном медиафоруме в Шуше в июле обратил внимание на тезис Трампа, что при нем США не развязывали войны.

"Не было Вьетнама, Кореи, Югославии, Афганистана, Ливии, Ирака, Сирии... Как говорится, to be continued. В период Трампа всего этого не было. Это стоит того, чтобы относиться к этому с огромным уважением"

- Ильхам Алиев

Он также указал на "четкую позицию" Трампа по поводу традиционных ценностей, которую поддерживает "абсолютное большинство азербайджанского народа". Поэтому можно предположить, что для Азербайджана избрание Трампа сулит большую выгоду, как и для "Грузинской мечты", тоже нацеленной на укрепление роли семьи и традиционных ценностей. Трамп прагматично относится к отношениям с Турцией и Россией, что добавляет бонусов для внешней политики Азербайджана.