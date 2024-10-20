Выборы в США 2024: дата, прогнозы и кто победит

Несколько дней осталось до президентских выборов в США. Выборы 2024 года назначены на 5 ноября. Кто лидирует по опросам и когда станут известны результаты? Все, что нужно знать о выборах президента в США.

До выборов президента в США остаются считанные дни. Борьба разворачивается между республиканцами и демократами - опросы указывают на то, что явного лидера в этой гонке нет. При этом непредсказуемость только усиливает интерес: мир с напряжением ждет, кто возглавит Америку и будет управлять ей на протяжении ближайших четырех лет.

Кандидаты на пост президента

В США сегодня фактически двухпартийная система: это более консервативная Республиканская партия и либеральная Демократическая партия.

© Фото: Сайт президента России

Основная борьба на президентских выборах разворачивается между двумя кандидатами: республиканцев представляет экс-президент Дональд Трамп, демократов - вице-президент Камала Харрис. Демократы сменили кандидата всего за пару месяцев до выборов, ранее на второй срок баллотироваться собирался Джо Байден, затем он вышел из гонки и выразил поддержку Харрис.

© Фото: страница вице-президента США

Трамп идет на выборы вместе с Джей Ди Вэнсом, это кандидат республиканцев в вице-президенты, Харрис - вместе с Тимом Уолзом.

Когда выборы в США?

В 2024 году выборы в США назначены на 5 ноября. В этот день в Штатах состоятся выборы президента. Предстоящие выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны.

Кроме того одновременно пройдут выборы в Сенат и Палату представителей. Также некоторые штаты на 5 ноября назначили выборы губернаторов и различные муниципальные выборы.

В США выборы президента непрямые, они проходят в два этапа, 5 ноября состоится первый из них.

Как проходят выборы?

В США выборы проходят не так, как в большинстве стран, всеобщие выборы не являются прямыми. Что это значит? Сначала избиратели передают свои голоса - сделать это можно на избирательном участке или по почте. Американцы выбирают одного из кандидатов в президенты, однако по итогам голосования определяется не президент, а состав коллегии выборщиков, которая включает 538 человек.

© Фото: Динара Хаирова

В большинстве штатов действует правило «победитель получает все»: кандидат в президенты, набравший наибольшее количество голосов избирателей, получает все голоса коллегии выборщиков штата.

Голосование выборщиков - второй этап выборов, он состоится 17 декабря.

Подсчет голосов проводится после завершения двух этапов выборов, но зачастую кто победит становится ясно уже на первом этапе, после голосования избирателей, то есть после 5 ноября.

Кто победит на выборах в США?

Для победы на выборах кандидат в президенты должен получить больше половины голосов выборщиков. Всего их 538, значит победит на выборах тот, кому достанется 270 голосов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом решающими будут 7 штатов: Аризона, Невада, Висконсин, Мичиган, Джорджия, Пенсильвания, Северная Каролина. Эти штаты колеблются и не выражают явного предпочтения ни одному кандидату. При этом семь этих штатов дают 93 голоса выборщиков, от них зависит исход выборов, так как без этих голосов ни один кандидат не сможет набрать заветные 270 голосов.

События действительно могут развернуться так, что ни Трамп, ни Харрис не наберут больше половины голосов выборщиков и каждый получит по 269 голосов. Как решится исход выборов в таком случае? Тогда выбирать президента будет Палата представителей на основе системы «один штат – один голос». Победит кандидат, набравший 26 голосов, он и станет следующим президентом США.

Опросы и прогнозы

В настоящее время в колеблющихся штатах минимальный перевес на стороне Трампа, но ситуация быстро меняется.

Аналитики NPR сообщают, что Трамп вышел в лидеры в Аризоне и Джорджии. Остальные пять штатов поровну распределяют голоса.

Агрегатор FiveThirtyEight (538, число выборщиков), согласно данным по семи штатам, отмечает, что на 24 октября Трамп мог бы получить 281 голос. К 29 октября маятник покачнулся: рейтинг Трампа составляет 46,6%, Харрис - 48,1%.

В свежем прогнозе The Economist от 30 октября говорится, что сегодня кандидаты действительно идут «ноздря в ноздрю», их шансы на победу равны.

© Фото: Динара Хаирова

Опрос Reuters показал что Харрис получает поддержку 44% избирателей, Трамп - 43%. При этом опрос Financial Times говорит о зеркальной ситуации: Трамп - 44%, Харрис - 43%.

Букмекерская площадка Polymarket видит победителем Трампа, его рейтинг 70%, Харрис - чуть более 33%.

Аналитик Нэйт Сильвер в колонке NYT написал, что следующим президентом скорее станет Трамп. Экономист и лучший прогнозист США по версии Bloomberg Кристоф Барро также считает более вероятной победу Трампа.

Историк Аллан Лихтман, предсказавший верный исход 9 из 10 последних президентских выборов в США (кроме 2000 года), делает ставку на победу Харрис.

Выборы в США – результаты

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Голоса выборщиков будут подсчитаны 6 января 2025 года членами Конгресса США, затем результаты утвердит действующий вице-президент США. Имя избранного президента станет известно после голосования Коллегии выборщиков.

Инаугурация нового, 47-го президента состоится в Вашингтоне 20 января 2025 года.