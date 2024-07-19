Дональд Трамп: покушения и стрельба, скандалы и выборы президента 2024

На счету Дональда Трампа несколько покушений, две попытки импичмента, судебные разбирательства, миллионы долларов, победа и провал на президентских выборах. Каким путем Трамп идет к выборам в США в 2024 году?

В США 5 ноября состоятся выборы президента. За пост главы государства будут бороться Дональд Трамп и Камала Харрис. Как вышло, что Трамп снова соперничает с женщиной-кандидатом и как он пережил два покушения в 2024 году?

Трамп: биография и личная жизнь

Дональд Джон Трамп родился в Нью-Йорке 14 июня 1946 года, сейчас ему 78 лет.

Отец Трампа был инвестором и занимался строительством. Фред Трамп родился в США в семье немецких иммигрантов. Вероятно, благодаря генам Дональд Трамп обладает внушительным ростом - рост Трампа составляет 191 см.

В 13 лет родители отправили Дональда в Нью-Йоркскую военную академию, по завершении которой в 1964 году он продолжил учиться и через четыре года стал бакалавром наук по экономике и специалистом в области финансов, окончив Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета.

В 1977 году Трамп женился первый раз, избранницей стала Ивана Зельничкова, в 1993 году бизнесмен снова связал себя узами браками, его женой стала Марла Мейплз. В 2005 году Дональд Трамп взял в жены Меланию Кнавс.

© Фото: The White House from Washington, DC

В браке с Иваной у Трампа появились трое детей: Дональд Трамп младший, Иванка Трамп, Эрик Трамп. В 1992 году они развелись.

Во втором браке у Трампа появилась дочь Тиффани Трамп.

Мелания Трамп родила супругу сына, Бэррона Уильяма Трампа.

У Дональда Трампа десять внуков, половина - от старшего сына, Дональда мл.

Трамп преуспел в различных областях бизнеса, в том числе в игорном, строительном, гостиничном, шоу-бизнесе, был владельцем конкурса красоты "Мисс Вселенная", снимался в кино, вел реалити-шоу "Кандидат". Затем в нем проснулись президентские амбиции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выборы 2016 года

Республиканец Дональд Трамп на выборах президента США в 2016 году обошел кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп стал 45-м президентом США. Выборы состоялись 8 ноября, официальные результаты названы 19 ноября. Инаугурация Трампа была проведена в январе. В должности президента он находился с 20 января 2017 по 20 января 2021 года.

Дональд Трамп – первый в истории США президент, которому дважды пытались объявить импичмент.

© Фото: Белый дом

Выборы 2020 года

Едва вступив в должность президента Трамп сигнализировал о намерении баллотироваться на второй срок. Его соперником на выборах стал демократ Джо Байден, который и одержал победу. Трамп отказывался призвать поражение, он сделал это лишь после захвата Капитолия его сторонниками, в ходе которого погибло несколько человек.

Несмотря на то, что Трамп 7 января 2021 года официально признал поражение, на инаугурации Байдена он не присутствовал - ранее подобный случай был зафиксирован в США лишь в 1869 году. Также Трамп нарушил традицию и не передал избранному Байдену символический "ядерный чемоданчик".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выборы 2024 года

В июле 2022 года Трамп объявил, что снова собирается участвовать в президентских выборах, 16 ноября 2022 года он подал заявку. К выборам он прошел несколько судебных разбирательств, включая дела о секс-скандалах и мошенничестве.

Трамп, кандидат от Республиканской партии, рассчитывал встретиться в предвыборной гонке с Байденом, чтобы попытаться взять реванш. Встреча кандидатов состоялась, однако было недолгой.

Дебаты Трампа и Байдена

Теледебаты между экс-президентом Трампом и действующим президентом Байденом прошли 28 июня и стали провалом для Байдена. Выступление 80-летнего политика вызвало обеспокоенность в рядах демократов. 21 июля стало известно, что Байден снимает свою кандидатуру. Его место в гонке за пост президента заняла Камала Харрис, демократы объявили ее официальным кандидатом 20 августа.

Трамп и Харрис

Таким образом, в борьбе за пост президента Трампу вновь суждено встретиться с женщиной-кандидатом. Выборы назначены на 5 ноября. Согласно данным последних опросов, сегодня соперники получают примерно равную поддержку избирателей. Звездную поддержку Трампу оказывают бизнесмен Илон Маск и глава UFC Дана Уайт, а Харрис заручилась поддержкой звезд Голливуда, включая Роберта Де Ниро, и поп-сцены, включая Тейлор Свифт.

Если на выборах 2024 года победит Трамп, он станет первым в истории США президентом, дважды победившим в борьбе с женщинами-кандидатами. Если победу одержит Харрис – она станет первой женщиной-президентом.

Покушения на Трампа

В рамках предвыборной кампании 2024 года на Трампа было совершено несколько покушений.

© Фото: Белый дом

На митинге в городе Батлер в Пенсильвании 13 июля в Трампа стреляли, он был ранен в правое ухо. Стрелок, 20-летний Томас Мэтью Крукс, был ликвидирован. Покушение резко повысило рейтинги Дональда Трампа, а его фотографии с окровавленным ухом и победно поднятой рукой облетели таблоиды. Ухо Трампа стало мемом, а сам политик обрел славу "несгибаемого".

Затем 15 сентября во Флориде была предотвращена вторая попытка покушения, Трамп, игравший в гольф, не пострадал. Мужчина, которого агенты Секретной службы заметили прятавшимся за оградой с винтовкой, нацеленной на политика, сбежал, но позже был арестован - им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут.