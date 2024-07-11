Кто такая Камала Харрис: биография, личная жизнь и карьера политика

Американский политический деятель Камала Харрис все чаще называется возможным соперником Дональда Трампа на предстоящих выборах в США. Кто такая Харрис, сколько ей лет, чем известна и почему она может заменить Байдена?

В ближайшие дни президент США Джо Байден может снять свою кандидатуру с предстоящих в ноябре выборов. Наиболее вероятным кандидатом от демократов в таком случае станет Камала Харрис. Кто такая Камала Харрис и что о ней известно?

Биография Харрис

Камала Харрис родилась в Калифорнии в США 20 октября 1964 года в семье иммигрантов. Ее отец происходит с Ямайки, мать - из Индии. Родители развелись, когда Камале было пять лет. Камала и ее сестра остались с матерью. Пять лет будущий политический деятель прожила в канадском Монреале, где работала ее мать, затем семья вернулась в Штаты.

Для учебы Камалы выбрала Говардский университет в Вашингтоне, известный как «черный Гарвард», в 1986 году окончила его, изучала политологию и экономику. Позднее она стала доктором права, (юридический Хастингс-колледж в Калифорнии).

Уже будучи студенткой Харрис занялась политическим активизмом.

О личной жизни Харрис известно следующее: в 1994-1995 годах у нее был роман со спикером Ассамблеи штата Калифорния Уилли Брауном. Харрис тогда было 30 лет, Брауну - 60. В 2014 году Камала Харрис вышла замуж, ее избранником стал Дуглас Эмхофф, выходец из Бруклина, из еврейской семьи. Эмхофф ровесник Харрис, он адвокат и партнер в юридической фирме Venable LLP, Лос-Анджелес. Состояние Харрис и Эмхоффа превышает $5 млн.

У Харрис нет детей. У ее супруга двое детей от первого брака, Харрис поддерживает с ними хорошие отношения.

Карьера в политике

Харрис представляет Демократическую партию. Карьеру она начинала помощником прокурора округа Аламида в Окленде в 1990 году. В 1998 году перешла в офис окружного прокурора Сан-Франциско. С 2004 по 2011 - окружной прокурор Сан-Франциско. Затем до 2017 года работала генпрокурором Калифорнии.

После этого Харрис перешла в Сенат США, в 2016 она стала первым в истории «цветным» сенатором от Калифорнии, вскоре о ней заговорили как о восходящей звезде демократов, Харрис стали рассматривать как вероятного кандидата в будущие президенты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Работая в Сенате Камала Харрис резко критиковала президента Дональда Трампа.

В 2019 году Харрис была оценена как самый либеральный американский сенатор.

На выборах президента США 2020 года объявила об участии в предвыборной гонке, как претендент участвовала в теледебатах с Джо Байденом, тогда ее резкие вопросы стали сюрпризом для Байдена, оба они представляли одну партию. Поддержка кандидатуры Харрис была низкой, около 3%, политик вышла из борьбы и призвала своих сторонников поддержать Джо Байдена. В результате тандем Байден-Харрис обошел республиканцев Трамп-Пенс. Таким образом, Харрис стала первой в истории США женщиной, первым чернокожим политиком и первым политиком азиатского происхождения, на посту вице-президента. Камала Харрис - 49-й вице-президент США.

С самого начала работы Харрис в должности вице-президента была заметна ее необычно большая для вице-президента роль в международной политике.

Харрис – кандидат на пост главы государства?

Байден может отказаться от борьбы за новый президентский срок в ближайшие дни и партия демократов рассматривает Харрис как наиболее подходящего преемника. Если бы Харрис выдвигалась сегодня, ее поддержали бы 48% американцев, поддержка республиканца Трампа чуть выше - 52%.

© Фото: Динара Хаирова

Отметим, что Харрис, если демократы в августе утвердят ее кандидатуру, имеет шансы стать первой женщиной-президентом в Штатах. Формально она уже попробовала себя в этой должности: 19 ноября 2021 года Байден проходил медицинскую процедуру, пока президент был под наркозом, вице-президенту Харрис были переданы полномочия. Это единственный в американской истории прецедент, когда полномочия президента взяла на себя женщина.

В случае, если Харрис в соперничестве с Трампом победит на президентских выборах, которые назначены на 5 ноября этого года, в должность первая женщина-президент США вступит в возрасте 60 лет.

22 августа Харрис отметит 10-летие в браке. Примечательно, что в этот же день станет известно, кто станет бороться за президентское кресло от демократов. Ожидается, что партия на национальном съезде в конце августа официально назовет имя своего кандидата.