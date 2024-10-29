Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

Только Китай, Россия и Иран не спешат с поздравлениями Дональду Трампу с победой на президентских выборах и возвращением в Белый дом. В Европе, Украине и Армении, наверно, расстроены избранием Трампа, но решили не тянуть с установлением дружественных контактов с вернувшимся к власти миллиардером.

Дональд Трамп победил на выборах президента США. Мировая общественность шокирована такой новостью. У некоторых это шок расстройства, у других - радости. Меньше всех должны радоваться союзники США по НАТО (кроме разве что Венгрии), которые помнят, как Трамп в первую свою каденцию вымогал из них деньги на оборону и даже вводил пошлины. Не сильно рады Трампу должны быть в Китае и Иране. Первый - экономический враг для Дональда Трампа, второй - геополитический. Больше всех, видимо, расстроились на Украине.

А вот в Израиле, Турции, Грузии и Азербайджане победа Трампа - хорошая весть, так как с демократами у них сложился не самый положительный опыт взаимоотношений. Лидеры этих стран рассчитывают на решение украинского кризиса, которое обещает республиканец. Москва тоже приветствует миротворческие намерения миллиардера, но будет "судить по делам".

Судя по официальным заявлениям и с небольшими исключениями мировые лидеры свои эмоции и настроения стараются не выдавать, но более ранние их слова и тайминг поздравлений позволяют сделать определенные выводы.

Кто рад победе Трампа?

Одним из первых Трампа поздравил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который накануне под шумок выборов в США уволил непослушного министра обороны Йоава Галанта. "Дорогие Дональд и Мелания Трамп, поздравляю с величайшим возвращением в истории! Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает новое начало для Америки и является мощным подтверждением приверженности великому союзу между Израилем и Америкой. Это огромная победа!" — написал Нетаньяху в соцсети Х.

С Байденом Нетаньяху часто спорил из-за Палестины и Ливана, в то время как Трамп рекомендовал себя как самый произраильский президент США.

В числе первых оказался и венгерский премьер Виктор Орбан, который несколько дней назад на конференции в Вене назвал Трампа "единственным человеком, способным остановить украинский конфликт". "Величайший реванш в политической истории США! Мои поздравления президенту Дональду Трампу с большой победой", - написал Орбан в микроблоге, добавив, что эта победа "очень необходима для всего мира".

Орбан радуется Трампу не только из-за сходства позиций по Украине, но и из-за высокого давления на Венгрию в ЕС. Будапешту нужны сильные союзники в НАТО. Позиции Орбана и Трампа сходятся как по внешней политике, так и по вопросу семейных ценностей.

Из европейских лидеров Трампу рады также в Сербии. Президент Александр Вучич разместил в соцсетях фотографию с республиканцем, выразив надежду на "стабильность, процветание и мир".

Южный Кавказ и Трамп

Новостям из-за океана обрадовались власти маленькой Грузии, где страсти еще не утихли после собственных парламентских выборов. "Я уверен, что руководство президента Трампа будет способствовать установлению мира глобально и в нашем регионе, а также обеспечит перезагрузку грузино-американских отношений", – написал премьер Ираклий Кобахидзе в соцсети Х.

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе указал на то, что грузинская оппозиция не рада победе Трампа, потому что он, как и официальный Тбилиси, поддерживает тему консервативных ценностей. "Грузинская мечта" не забыла, что именно при демократах Вашингтон через санкции и критику оказал на Тбилиси наибольшее давление, пытаясь свернуть власть в республике.

Своевременную реакцию продемонстрировал президент Турции. Реджеп Тайип Эрдоган поздравил "моего друга Дональда Трампа, который в результате упорной борьбы одержал победу на выборах президента США". Он также выразил надежду на укрепление отношений Турции и США и разрешение глобальных кризисов, в первую очередь палестинского вопроса и украинского конфликта. Администрация Байдена открыто поддерживала врагов Эрдогана и оказывала давление на Анкару по вопросам отношений с Россией и из-за Сирии.

Примерно также при Байдене складывались отношения США с Азербайджаном. В своем поздравительном письме президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что во время своего первого срока Трамп уделял "большое внимание укреплению отношений дружбы и сотрудничества" двух стран. Алиев выразил надежду на "укрепление дружественных отношений" и поблагодарил республиканца за "решительную поддержку энергетической стратегии Азербайджана".

Власти соседней Армении предпочли бы Камалу Харрис, ведь она и ее шеф всячески подыгрывали желаниям армянской диаспоры по карабахскому вопросу и поддерживали отдаление Еревана от Москвы. Но, чтобы не выглядеть "белой вороной", премьер Никол Пашинян решил не опаздывать с установлением контактов. "Ожидаю совместной работы по построению двусторонних стратегических отношений между Арменией и США, основанных на наших общих ценностях, приоритетах и интересах", — написал Пашинян в своем микроблоге на X.

Кто не рад победе Трампа?

Стараясь не демонстрировать уныние и разочарование, но все же со слезами на глазах европейские союзники США решили тоже не тянуть с поздравлениями. Президент Франции Эммануэль Макрон, ястреб в украинском вопросе и антипод Трампа, сухо написал о готовности сотрудничать. "Готов работать вместе, как мы умели это делать в течение четырех лет", - написал он, отметив, что такое сотрудничество важно для "мира и процветания".

Еще один ястреб в Европе, новоизбранный генсек НАТО Марк Рютте написал в соцсети Х, что лидерство Трампа "снова будет играть решающую роль в сохранении нашего альянса сильным". При этом Рютте нарочно не уточнил, что усиление альянса при Трампе, если и произойдет, то не за счет США, а ценой увеличения расходов у остальных стран блока.

Канцлер Олаф Шольц в поздравлении прикрылся историческими связями и напомнил новому американскому президенту, что Германия остается "надежным партнером" США. "Германия и США уже долгое время успешно сотрудничают друг с другом, способствуя процветанию и свободе по обе стороны Атлантики. Мы будем продолжать работать на благо наших граждан", написал Шольц в своем аккаунте в соцсети Х.

Премьер Нидерландов Дик Схооф тоже сделал упор на союзнические связи. Приветствовав успех республиканца, он отметил, что США являются "важным союзником для Нидерландов как в двустороннем плане, так и в международном, например, в рамках НАТО".

Канцлер нейтральной Австрии Карл Нехаммер со своей стороны обозначил надежду на "дальнейшее расширение и усиление трансатлантических отношений, чтобы успешно реагировать на глобальные вызовы вместе".

Чуть теплее, чем многие другие европейцы, был премьер Великобритании Кир Стармер, также как и Нетаньяху назвав победу Трампа "исторической". Стармер уверен, что "особые отношения" Лондона и Вашингтона будут "процветать в грядущие годы".

Азия и Трамп

В азиатском регионе наиболее крупный и важный союзник США - Индия. Премьер этой страны Нарендра Моди напомнил, что Трамп добился успехов в ходе своего первого президентского срока. Моди надеется на укрепление двустороннего сотрудничества под руководством Трампа во время его второго президентства.

В соседнем Китае настроения противоположные. Хотя и Байден не стал отменять тарифы, введенные Трампом, республиканец демонстрирует большую готовность решительно бороться с "китайской угрозой". Вот почему, отвечая на вопрос, будет ли Пекин поздравлять Трампа, представитель МИД КНР Мао Нин сказала, что Китай будет дожидаться официальных результатов выборов. Всем уже понятно, что Трамп выиграл, но Пекин нарочно тянет с поздравлением, демонстрируя свое пренебрежение. При этом для сохранения корректности Мао Нин указала, что политика Китая в отношении США "последовательна", и Пекин продолжит рассматривать китайско-американские связи на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества.

Свое безразличие попытались продемонстрировать в Иране. "Президентские выборы в США не имеют к нам никакого отношения. Потому что в целом политика США и Ирана уже фиксирована. Мало что изменится с приходом одного вместо другого", - сказала официальный представитель правительства Ирана Фатма Мухаджирани. В Иране прекрасно помнят, что именно при Трампе США и Иран стояли на грани прямой войны после убийства генерала Касема Сулеймани и ответных ударов иранцев по американским базам в Ираке. Сейчас условий для прямого конфликта еще больше из-за военных действий Израиля против "Оси сопротивления", но Тегеран все же не боится Трампа. "Мы не обеспокоены в связи с очередной победой Трампа. Для нас нет никакой разницы между двумя кандидатами", - добавила Мухаджирани.

Россия и Украина

Россия тоже не планирует поздравлять Трампа, во всяком случае, пресс-секретарь российского лидера Дмитрию Пескову неизвестно о таких планах президента Владимира Путина. Но и объективно оснований поздравлять у Путина еще меньше, чем у Си. "Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства", - пояснил Песков.

Наиболее уязвимая при Трампе страна - Украина. Помощник Трампа и будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс предлагал Киеву отказаться от претензий на территории в обмен на мир. Но Владимир Зеленский настраивает себя на позитив. Он тоже оказался в числе первых, кто поздравил Трампа, а также изъявил желание как можно скорее с ним встретиться. "Я ценю вашу приверженность "миру через силу". С нетерпением жду возможности поприветствовать вас лично и обсудить укрепление стратегического партнерства между Украиной и США", — написал он соцсети Х.

Возможно, Зеленский рассчитывает на то, что Трамп попытается навязать России мир силой, и Киев сможет полагаться на защиту США. Насколько такие расчеты ошибочны, узнаем в следующие четыре года.