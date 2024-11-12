Новым главой Минтерруправления Армении станет крестник Пашиняна

Армянский премьер рассказал, кто займет вакантный пост главы Минтерруправления республики. Предыдущий руководитель министерства покинул свой пост позавчера.

Министерство территориального управления и инфраструктур Армении возглавит Давид Худатян. Об этом на своих страницах в социальных сетях поведал 20 ноября премьер-министр республики Никол Пашинян.

На посту главы министерства Худатян, который с начала текущего года занимает должность губернатора Армавирской области, сменит Гнела Саносяна.

Напомним, Худатян – крестник премьера. До своего назначения на губернаторской пост он возглавлял мэрию Армавира.