Вестник Кавказа

Новым главой Минтерруправления Армении станет крестник Пашиняна

Давид Худатян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Армянский премьер рассказал, кто займет вакантный пост главы Минтерруправления республики. Предыдущий руководитель министерства покинул свой пост позавчера.

Министерство территориального управления и инфраструктур Армении возглавит Давид Худатян. Об этом на своих страницах в социальных сетях поведал 20 ноября премьер-министр республики Никол Пашинян.

На посту главы министерства Худатян, который с начала текущего года занимает должность губернатора Армавирской области, сменит Гнела Саносяна.

Напомним, Худатян – крестник премьера. До своего назначения на губернаторской пост он возглавлял мэрию Армавира.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1010 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Мужчине продлили на 3 месяца арест за избиение главы МИД Армении

Мужчине продлили на 3 месяца арест за избиение главы МИД Армении

В Ереване &quot;обчистили&quot; музей Ерванда Кочара

В Ереване "обчистили" музей Ерванда Кочара

Землетрясение произошло на границе Ирана, Азербайджана и Армении

Землетрясение произошло на границе Ирана, Азербайджана и Армении

Проведение досрочных выборов в парламент опровергли в Армении

Проведение досрочных выборов в парламент опровергли в Армении

Армения уступила Фарерским островам в Лиге наций

Армения уступила Фарерским островам в Лиге наций

Премьер Армении кардинально сменил имидж

Премьер Армении кардинально сменил имидж

Новый участок трассы откроют в ближайшее время на юге Армении

Новый участок трассы откроют в ближайшее время на юге Армении

Армения опровергла информацию о регистрации представителей страны для участия в COP29

Армения опровергла информацию о регистрации представителей страны для участия в COP29

Партия Пашиняна решила подмять под себя Гюмри

Партия Пашиняна решила подмять под себя Гюмри

Семь фур спасли из снежного плена в Армении

Семь фур спасли из снежного плена в Армении

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы