Пашинян провел чистку - министры подают в отставку в Армении

Волна отставок прокатилась по Армении. Накануне стало известно, что заявления подают несколько министров, а также глава СК Армении и глава Антикоррупционного комитета.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, распространившиеся накануне неофициальные данные о том, что посты покидает ряд высокопоставленных чиновников.

Армянский премьер пояснил, что попросил чиновников оставить посты. Вечером в воскресенье Пашинян провел ряд встреч с главами различных ведомств.

"Принимая во внимание массовые дискуссии, появившиеся в прессе и социальных сетях, считаю необходимым сообщить, что я обратился к ряду высокопоставленных чиновников с просьбой покинуть свои должности"

– Пашинян

Он уточнил, что решение о том, что чиновникам пора покинуть должности является системным и не носит личного характера.

Об отставке сегодня официально объявили Глава Высшего судебного совета (ВСС) Карен Андреасян и глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян. Также заявление об отставке подали, по данным СМИ:

руководитель Следкома Аргишти Кярамян,

глава Комитета госдоходов Рустам Бадасян

глава МВД РА Ваге Казарян,

министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.