Пашинян провел чистку - министры подают в отставку в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, распространившиеся накануне неофициальные данные о том, что посты покидает ряд высокопоставленных чиновников.
Армянский премьер пояснил, что попросил чиновников оставить посты. Вечером в воскресенье Пашинян провел ряд встреч с главами различных ведомств.
"Принимая во внимание массовые дискуссии, появившиеся в прессе и социальных сетях, считаю необходимым сообщить, что я обратился к ряду высокопоставленных чиновников с просьбой покинуть свои должности"
– Пашинян
Он уточнил, что решение о том, что чиновникам пора покинуть должности является системным и не носит личного характера.
Об отставке сегодня официально объявили Глава Высшего судебного совета (ВСС) Карен Андреасян и глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян. Также заявление об отставке подали, по данным СМИ:
- руководитель Следкома Аргишти Кярамян,
- глава Комитета госдоходов Рустам Бадасян
- глава МВД РА Ваге Казарян,
- министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.