Вестник Кавказа

Пашинян провел чистку - министры подают в отставку в Армении

Пашинян провел чистку - министры подают в отставку в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Волна отставок прокатилась по Армении. Накануне стало известно, что  заявления подают несколько министров, а также глава СК Армении и глава Антикоррупционного комитета.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, распространившиеся накануне неофициальные данные о том, что посты покидает ряд высокопоставленных чиновников.

Армянский премьер пояснил, что попросил чиновников оставить посты. Вечером в воскресенье Пашинян провел ряд встреч с главами различных ведомств.

"Принимая во внимание массовые дискуссии, появившиеся в прессе и социальных сетях, считаю необходимым сообщить, что я обратился к ряду высокопоставленных чиновников с просьбой покинуть свои должности"

– Пашинян

Он уточнил, что решение о том, что чиновникам пора покинуть должности является системным и не носит личного характера.

Об отставке сегодня официально объявили Глава Высшего судебного совета (ВСС) Карен Андреасян и глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян. Также заявление об отставке подали, по данным СМИ:

  • руководитель Следкома Аргишти Кярамян,
  • глава Комитета госдоходов Рустам Бадасян
  • глава МВД РА Ваге Казарян,
  • министр территориального управления и инфраструктур  Гнел Саносян.
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