Кобахидзе: вопрос, какие $95 млн не выделили Грузии, остается актуальным

Грузинский премьер Кобахидзе не понимает, откуда взялись $95 млн, которые Штаты решили не выделять Грузии в качестве финансовой помощи. Также он желает скорейшего налаживания отношения с Вашингтоном.

Происхождение $95 млн, которые США отказались выделять Грузии, остается неизвестным для премьера республики Ираклия Кобахидзе, рассказал он в своем выступлении.

Он отметил, что грузинское правительство ждет от Штатов поворота в позитивную сторону по отношению к Тбилиси. По его мнению, вероятнее всего это произойдет с приходом Дональда Трампа на пост президента США.

"Мне также кажется, что в ближайшем будущем подходы радикально и основательно изменятся"

- Ираклий Кобахидзе

Ранее глава парламента Шалва Папуашвили отметил, что предполагаемая американская помощь никогда не попадала в государственный бюджет Грузии.

"До сих даже посольство не сделало разъяснений, о какой сумме идет речь. Я понятия не имею, какая это сумма. В бюджет эта сумма действительно не входила"

- Шалва Папуашвили

В дополнение он заявил, что Грузия – финансово независимое государство, поэтому приостановка помощи со стороны Вашингтона не станет для страны катастрофой. Ее бюджет пополняется в основном от налогов – в этом году они составили около 77% от общих доходов.