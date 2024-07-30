Кобахидзе: вопрос, какие $95 млн не выделили Грузии, остается актуальным

Происхождение $95 млн, которые США отказались выделять Грузии, остается неизвестным для премьера республики Ираклия Кобахидзе, рассказал он в своем выступлении.
Он отметил, что грузинское правительство ждет от Штатов поворота в позитивную сторону по отношению к Тбилиси. По его мнению, вероятнее всего это произойдет с приходом Дональда Трампа на пост президента США.
"Мне также кажется, что в ближайшем будущем подходы радикально и основательно изменятся"
- Ираклий Кобахидзе
Ранее глава парламента Шалва Папуашвили отметил, что предполагаемая американская помощь никогда не попадала в государственный бюджет Грузии.
"До сих даже посольство не сделало разъяснений, о какой сумме идет речь. Я понятия не имею, какая это сумма. В бюджет эта сумма действительно не входила"
- Шалва Папуашвили
В дополнение он заявил, что Грузия – финансово независимое государство, поэтому приостановка помощи со стороны Вашингтона не станет для страны катастрофой. Ее бюджет пополняется в основном от налогов – в этом году они составили около 77% от общих доходов.