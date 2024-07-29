Вестник Кавказа

Грузии все еще важно тесное сотрудничество с США

Грузии все еще важно тесное сотрудничество с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии продолжают следовать по евроатлантическому пути, не отказываясь от сближения с Западом в целом и с США в частности, заявил первый вице-премьер Грузии.

Тбилиси не собирается отказываться от партнерских отношений со странами Запада, в число которых входит и Америка, рассказал первый вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили.

Он обратил особое внимание на то, что Грузия по-прежнему идет по евроатлантическому пути, так что развитие отношений с Западом и расширение партнерства не утрачивают актуальности.

"Поэтому мы, конечно, придаем большое значение в том числе и тесному сотрудничеству с США"

– Давиташвили

Он также прокомментировал вчерашние слова главы Госдепа: накануне Энтони

Блинкен сообщил, что США приостанавливают оказание помощи Грузии на $95 млн. Дипломат уточнил, что шаг предпринят в рамках пересмотра отношений, который происходит из-за принятого в Грузии закона об иноагентах.

Первый вице-премьер Грузии признался, что не понимает, о заморозке какой именно помощи идет речь.

"Остальное – то, что у нас тесное сотрудничество с США и мы должны его еще углублять, настрой на это я вам фиксирую"

– Давиташвили

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