Грузии все еще важно тесное сотрудничество с США

Тбилиси не собирается отказываться от партнерских отношений со странами Запада, в число которых входит и Америка, рассказал первый вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили.
Он обратил особое внимание на то, что Грузия по-прежнему идет по евроатлантическому пути, так что развитие отношений с Западом и расширение партнерства не утрачивают актуальности.
"Поэтому мы, конечно, придаем большое значение в том числе и тесному сотрудничеству с США"
– Давиташвили
Он также прокомментировал вчерашние слова главы Госдепа: накануне Энтони
Блинкен сообщил, что США приостанавливают оказание помощи Грузии на $95 млн. Дипломат уточнил, что шаг предпринят в рамках пересмотра отношений, который происходит из-за принятого в Грузии закона об иноагентах.
Первый вице-премьер Грузии признался, что не понимает, о заморозке какой именно помощи идет речь.
"Остальное – то, что у нас тесное сотрудничество с США и мы должны его еще углублять, настрой на это я вам фиксирую"
– Давиташвили