Россия готова к диалогу с Грузией

Если Тбилиси проявит желание, то Москва готова восстанавливать диалог, заявил председатель Совфеда. По словам Валентины Матвиенко, Грузия сейчас переосмысляет свой путь.

Россия готова пойти на диалог с Грузией, если Тбилиси выкажет такое стремление, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, на данный момент парламенты обеих стран не поддерживают никаких контактов, причем, отметила она, в таком состоянии нет вины российской стороны.

Матвиенко констатировала, что грузинская политика сейчас переживает непростые времена, при этом руководство страны переосмысляет прежние позиции.

"Если со стороны Грузии будет желание к диалогу, мы готовы и сейчас"

– Матвиенко

Председатель верхней палаты российского парламента напомнила, что в Грузии 26 октября запланированы выборы в парламент. Политик подчеркнул, что они покажут, по какому социально-экономическому пути двинется дальше Тбилиси.

Хочет ли Грузия диалога с Россией?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о перспективах российско-грузинского взаимодействия после грядущих парламентских выборов, на которых, как ожидается, "Грузинская мечта" вновь одержит победу над оппозицией.

"После парламентских выборов, я считаю, необходимо восстановить политические контакты между Россией и Грузией. Тем более что мы сейчас находимся под одной судьбой. Россия уже давно живет в условиях многократных санкций. Грузии грозят санкциями и американцы, и представители Евросоюза. Чем ближе парламентские выборы, тем больше эти санкции будут давать о себе знать", - прежде всего сказал он.

"Поэтому я считаю крайне необходимым сплотиться нашим странам и начать после долгого перерыва политические консультации по самому широкому кругу вопросов. Поэтому я полностью приветствую такую инициативу госпожи Матвиенко", - подчеркнул Васо Капанадзе, добавив, что подходы "Грузинской мечты" к выстраиванию внешней политики в отношении России остаются все еще неясными.

"На сегодняшний день подход "Грузинской мечты" к российской политике несколько сложно расшифровать. Видимо, все-таки среди руководителей правящей партии есть понимание того, что до выборов эту тему не стоит особо активизировать, потому что западные политики и так сильно давят на грузинские власти. Поэтому пока эта тема поставлена на паузу", - отметил эксперт.

"В условиях опасности совершения террористических актов и активизации радикальной оппозиции вплоть до парламентских выборов властные структуры предпочтут проявлять осторожность. Тем не менее, они явно изменили внешнеполитический курс, и после выборов им в любом случае придется активизировать политический диалог с российскими властями", - заключил Васо Капанадзе.