США заморозили передачу крупной финансовой помощи Грузии

В США объявили, что прекращают оказывать финансовую помощь Грузии. Госдеп недоволен последними действиями руководства республики.

США приостанавливают передачу Грузии финансовой помощи в размере $100 млн. Об этом сказано в сегодняшнем заявлении Госдепартамента.

Госсекретарь США напомнил, что он объявил о начале пересмотра отношений с Грузией после того, как правительство республики Южного Кавказа сделало ряд антидемократических шагов.

"В результате этого пересмотра США приостанавливают оказание помощи на сумму свыше 95 миллионов долларов, которая направлена на поддержку грузинского правительства"

– Энтони Блинкен

Руководитель американской дипломатии указал на то, что антидемократические и ложные заявления грузинского руководства никак не вяжутся с членством в Евросоюзе и НАТО.

Напомним, на прошлой неделе грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия намерена перезагрузить отношения с США.