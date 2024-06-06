Грузия хочет перезагрузки отношений с США

Грузинские власти предлагают США перезагрузить двусторонние отношения. Перемены будут возможно только при справедливом подходе, подчеркнул премьер Грузии.

Перезагрузить отношения Тбилиси и Вашингтона хотели бы грузинский власти, об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня, которая означает перезагрузку. Вам известно, сколько чего испортилось в этих отношениях за прошедшие три-четыре года. На этом фоне грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке"

– Кобахидзе

Он отметил, что Грузия в данном вопросе ждет прагматичных решений США. Кроме того, перезапуска не случится, если не буде обеспечен справедливый подход.

Тбилиси готов сделать максимальное количество шагов для рестарта двусторонних отношений, но ждет также ответных мер со стороны Вашингтона.

Сегодня Штаты пересматривают отношения с Грузией - американская сторона отказывается от сотрудничества с республикой, переносит военные учения, вводит визовые ограничения.

Власти Грузии хотят качнуть маятник отношений в другую сторону.

Что может предложить Грузия?

Глава Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" в первую очередь отметил, что власти Грузии опасаются новых санкций со стороны США, которые могут иметь большие финансовые и политические последствия.

Политолог предположил, что для того, чтобы избежать этих санкций, правящая партия "Грузинская мечта" может пообещать американской стороне, что в случае победы на осенних выборах она будет проводить более прозападную политику.

Ника Читадзе также прокомментировал готовность руководства Грузии пойти на ряд шагов ради перезагрузки грузино-американских отношений. Он допускает, что одним из таких шагов, на которые намекает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахиде, может стать отмена закона об иноагентах.

"Это не исключено. Грузинский парламент может упразднить закон об иноагентах. Есть и вариант, при котором закон никто отменять не будет, но де-факто он просто не будет функционировать и организации продолжат свою работу. Это позволит правящей партии сохранить свое лицо перед избирателями", – поведал эксперт.

Пойдут ли на перезагрузку США?

Политолог выразил сомнение в том, что США пойдут на какие-то шаги для перезагрузки двусторонних отношений до выборов в Грузии. В связи с этим, продолжил он, в ближайшее время не стоит ожидать, что США отменят визовые ограничения, которые были введены в отношении ряда грузинских политиков и правоохранителей в начале лета.

"США будут наблюдать за дальнейшими шагами грузинских властей, а также посмотрят, чем завершатся осенние выборы. Если по их итогам "Грузинская мечта" останется у власти, то грузино-американское сотрудничество не будет развиваться", – считает Ника Читадзе.