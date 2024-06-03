Кобахидзе: прекращение сотрудничества с Грузией пагубно отразится на США

Премьер Грузии заявил, что США также пострадают от прекращения сотрудничества, как и республика. Он считает, что американские власти должны в этом вопросе действовать прагматично.

Интересы США пострадают из-за отказа помогать Грузии в сфере обороны. Такое заявление сделал глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его мнению, из-за прекращения сотрудничества пострадает не только республика, но и американская сторона.

"Продолжение сотрудничества в сфере обороны одинаково важно как для грузинской стороны, так и для американской стороны. Исходя из этого, я не знаю, планируют ли какое-либо сокращение с этого угла. Это будет одинаково пагубно как для интересов нашей страны, так и для интересов американской стороны. Исходя из этого, все должны действовать прагматично. Это мой призыв ко всем"

– Ираклий Кобахидзе

Как сообщил Кобахидзе, страна не ждет серьезные последствия в случае, если США пересмотрят политику в отношении республики. По его словам, большая часть финансирования приходилась на общественные организации.

Премьер подчеркнул, что нем может назвать помощью финансирование Вашингтоном неправительственных компаний.

"Что касается дорог, дороги строит министерство. Иногда это кредиты, реже американские… Наши граждане платят налоги и на эти деньги в стране укладывают дороги"

– Ираклий Кобахидзе

Он также заявил о том, что шантаж в диалоге с Грузией не допустим, и призвал пересмотреть отношения между республикой и США.

Ранее власти США заявляли, что намерены изменить политику в отношении Грузии в связи с принятием закона об иноагентах. Кроме этого, Вашингтон пообещал ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к принятию закона.