Закон об иноагентах может отменить безвиз Грузии с ЕС

Евросоюз может приостановить действие безвизового режима с Грузией – к такому решению Брюссель подталкивает принятие Грузией скандального закона об иноагентах, рассказал посол ЕС.

ЕС рассматривает возможность временной приостановки безвизового режима с Грузией из-за закона об иноагентах, который вызвал широкий резонанс как внутри страны, так и на международном уровне. О ней предупредил посол Евросоюза Павел Герчинский.

"Решение о либерализации визового режима принималось на определенных условиях, сейчас нужно проверить, соблюдаются ли они"

– Павел Герчинский

Дипломат уточнил, что решение о временном возобновлении визового режима может быть принято, если его поддержат более половины членов ЕС. Он добавил, что пока речь идет о приостановке безвиза на полгода. Окончательная ясность будет внесена в ближайшие несколько недель.

Герчинский добавил, что считает такой вариант развития событий нежелательным, так как он отразится прежде всего на гражданах, которые привыкли свободно перемещаться в страны ЕС.

"Высокую цену придется заплатить рядовым людям, а это определенно не является целью ЕС. Это мое личное мнение"

– Герчинский

Напомним, безвиз с ЕС вступил в силу в Грузии весной 2017 года.

В чем суть закона об иноагентах в Грузии?

Принятый недавно закон "О прозрачности иностранного влияния" ставит целью создать реестр организаций, которые проводят влияние иностранных сил. В список войдут НПО и СМИ, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Их обяжут ежегодно подавать декларации. За невыполнение требований полагается штраф, арест имущества и далее закрытие организации-иноагента.