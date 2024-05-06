Закон об иноагентах в Грузии: что означает и что известно сейчас

Власти Грузии продолжают рассматривать законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Принятие закона проходит на фоне массовых акций протеста возле здания парламента и уличных беспорядков. Что известно сейчас о процессе рассмотрения и когда он будет окончательно принят?

Законопроект об иноагентах в Грузии продолжает быть камнем преткновения властей, оппозиции и европейских партнеров республики.

В понедельник юридический комитет парламента страны поддержал закон в третьем окончательном чтении на фоне непрекращающихся уличных протестов.

© Фото: страница председателя ЕНД Левана Хабеишвили в социальных сетях

Что за закон об иноагентах в Грузии?

В этом году парламент республики во второй раз инициировал рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", он же – закон об иноагентах.

С помощью него власти намерены сделать прозрачными доходы некоммерческих организаций и СМИ, которые финансируются из-за рубежа. В частности, предоставлять отчетность о своем заработке будут обязаны юридические лица, у которых спонсирование от западных партнеров будет превышать 20% от всего годового дохода. Таким организациям придется зарегистрировать статус иноагента и ежегодно предоставлять декларацию о доходах.

При этом законопроект не затронет спортивные федерации и основные административные органы компаний.

Кроме этого, отправлять отчетность не придется представителям дипломатии и должностным лицам других стран.

Также он не коснется физических лиц.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подобный закон существует в США и считается более строгим из-за уголовной ответственности, которую несет компания, не предоставившая данные о своем финансировании.

В грузинском законопроекте максимальное наказание за неповиновение – штраф в размере $9,5 тыс.

В прошлом году правящая верхушка уже пыталась принять закон об иноагентах. Документ был рассмотрен и принят во втором парламентском чтении, но окончательное третье чтение не состоялось из-за усилившихся массовых протестов. Тогда власти страны были вынуждены отказаться от принятия законопроекта.

© Фото: соцсети парламента Грузии

Почему законопроект вызвал волну протестов в Грузии?

Парламентское большинство Грузии уверено, что принятие закона поможет контролировать поток иностранных инвестиций в страну и понять, на что именно они расходуются.

При этом председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что скрытое западное финансирование может лишить страну суверенитета.

"Почти вся внешняя помощь Грузии через неправительственные организации направлена на укрепление иностранной агентуры и попытки привести ее к власти. Эти деньги — не помощь, они для того, чтобы лишить Грузию суверенитета"

- Бидзина Иванишвили

В свою очередь оппозиционные силы и президент республики Саломе Зурабишвили выступают против принятия закона. По их мнению, законопроект об иноагентах мешает процессу евроинтеграции и ставит под вопрос вхождение Грузии в Евросоюз.

С такими же лозунгами проходят массовые акции протеста на улицах Тбилиси.

Кроме этого, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что если закон все же будет принят, то она воспользуется своим правом наложить вето на него.

При этом отмечается, что запрет президента носит символический характер и у правящей верхушки достаточно голосов, чтобы преодолеть его.

© Фото: Сайт президента Грузии

Реакция Запада и США на закон об иноагентах в Грузии

Западные партнеры Грузии выступили резко против принятия законопроекта об иноагентах несмотря на то, что подобный закон в это же время рассматривается европейским правительством.

Представители дипломатии и посольства США в Грузии поддержали протестующих и осудили попытку властей принять законопроект.

По их мнению, республика портит отношения с США и мешает собственной евроинтеграции.

"Мы стоим рядом с народом Грузии, поддерживаем их право, чтобы их голос был услышан. Мы осуждаем насилие против мирных демонстрантов, в том числе журналистов, которые освещают демонстрацию. Использование силы для подавления мирного собрания и свободы слова неприемлемо"

– посольство США в Грузии

Кроме этого, власти Евросоюза грозятся ввести санкции в отношении правящей верхушки республики, отменить безвизовый режим и лишить страну статуса кандидата в ЕС.

При этом грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что ничто не помешает властям в этот раз принять закон об иноагентах.

© Фото: Сайт правительства Грузии

Когда примут закон об иноагентах в Грузии?

В понедельник 13 мая юридический комитет парламента принял в третьем чтении документ законопроекта.

Планируется, что окончательное третье чтение закона об иноагентах в парламенте страны пройдет во вторник 14 мая.

После одобрения правящим большинством, власти должны будут оспорить вето президента, чтобы закон вступил в силу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"