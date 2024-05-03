Комитет парламента Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении

В Грузии продолжаются массовые акции протеста на фоне принятия закона об иноагентах. Сегодня юридический комитет одобрил законопроект в третьем окончательном чтении.

Власти Грузии продолжают рассматривать законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

В понедельник утром закон был одобрен юркомитетом парламента республики в третьем чтении. Сообщается, что единогласное решение было принято в течение нескольких минут.

При этом оппозиционные силы заявили, что не смогли участвовать в голосовании из-за того, что их не пригласили на заседание.

В свою очередь глава комитета Анри Оханашвили рассказал, что оппозиция специально игнорировала рассмотрение законопроекта и не заходила в зал.

Отмечается, что принятие законопроекта проходило во время уличных протестов, которые начались накануне вечером.

Сотрудники правоохранительных органов призывали митингующих не перекрывать улицы и вход в парламент. В результате, полиции пришлось оттеснить противников принятия законопроекта от здания законодательного органа.

Во вторник 14 мая законопроект будет вынесен на рассмотрение во время пленарного заседания парламента.

Также парламентскому большинству необходимо будет преодолеть вето президента республики, которое было наложено на закон в случае его принятия.

В прошлом году власти Грузии уже пытались принять законопроект об иноагентах, но вынуждены были остановить его рассмотрение из-за массовых уличных протестов.

В этом году противники закона проводят митинги около здания парламента на протяжении месяца.

Протестующие и оппозиционные силы считают, что принятие законопроекта помешает процессу евроинтеграции республики.