Протесты против закона об иноагентах снова проходят в Грузии

Несколько тысяч человек собрались на митинг против закона об иноагентах сегодня в Тбилиси. Сначала было проведено несколько шествий, затем все их участники собрались в одной локации – на площади Европы.

Масштабная акция протеста в очередной раз проводится сегодня в столице Грузии в День Европы. Ее участники выражают недовольство законопроектом об иноагентах, который на сегодняшний день принят уже во втором чтении.

По данным СМИ, демонстранты начали шествие, а точнее шествия, так они стартовали одновременно с четырех локаций, вечером, в 19.00 (18.00 мск). Во время движения протестующих оказалось заблокировано движение автомобилей по ряду улиц. Тем не менее, полицейские не пытались развести участников акции и освободить проезжую часть.

В итоге все недовольные законом об иноагентах собрались на площади Европы. Планируется, что там состоится концерт.

Судя по видео с места событий, в столице Грузии сейчас идет сильный дождь, но демонстранты не расходятся. По оценкам ТАСС, там собрались несколько тысяч человек. Кроме того, сотни людей продолжают двигаться к площади.

Закон об иноагентах в Грузии – что это?

Вызвавший широкий резонанс законопроект на самом деле называется "Закон о прозрачности иностранного влияния". Документ вводит понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы", это и есть иноагент. Физическое лицо получить такой статус не может.

К иноагентам в Грузии, если закон вступит в силу, будут относиться СМИ и НПО, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Единственное требование для них – раз в год подавать декларацию.