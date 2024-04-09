Грузия vs закон об иноагентах: почему продолжаются протесты?

В конце марта грузинские власти заговорили о необходимости закона об иностранных агентах, в первых числах апреля в парламенте Грузии начались обсуждения законопроекта - и одновременно активизировались протестные митинги и "предупреждения" Запада о возможных последствиях принятия закона.
О чем закон об иноагентах в Грузии?
Правительство Грузии во главе с новым премьером Ираклием Кобахидзе этой весной взялось за уже известный закон об иноагентах. Согласно документу, который продвигает правящая партия, организации - СМИ и НПО, преследующие в Грузии "интересы иностранных сил" должны быть зарегистрированы в государственном реестре и ежегодно предоставлять декларации с отражением всех доходов компании. За отказ от регистрации в реестре "иноагентов" планируется налагать штраф в размере $9,5 тыс.
В реестр должны быть включены организации, чьи доходы на 20% и более поступают из иностранных источников. Спортивные федерации, организации связанные с донорством крови и физлица не попадают под закон. Цель инициативы - сделать более прозрачным зарубежное финансирование определенных организаций, в том числе СМИ, влияющих на общественное мнение.
История законопроекта в Грузии
В начале 2023 года партия "Сила народа" из парламентского большинства предложила к рассмотрению закон об иностранных агентах. Власти подчеркивали, что единственная цель, которую преследует новый закон - регулирование работы неправительственных организаций и СМИ. Но в стране началась волна митингов.
На фоне протестных настроений в обществе, было составлено два варианта закона - мягкий "грузинский" и более строгий "американский", представлявший собой попросту перевод действующего в США закона FARA. В парламенте рассчитывали, что смогут "выбрать меньшее из зол", показав либеральность "грузинской" версии закона, но протесты не утихали.
Давление оказывалось не только митингами и выступлениями оппозиции, но и отсутствием поддержки и даже критикой как со стороны Евросоюза, так и США.
В результате 10 марта 2023 законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении в парламенте был провален - 58 депутатов воздержались на голосовании, один выступил за, 35 проголосовали против. Законопроекта был отозван и забыт до весны 2024 года.
Почему закон вызывает протесты?
В неправительственных организациях считают, что на НПО в Грузии таким образом будут навешаны негативные ярлыки.
В оппозиции заявляют о том, что закон уравнивает друзей и врагов Грузии, имеющих иностранное финансирование, а также видят возможность укрепить свой авторитет на фоне несогласия в обществе.
Президент страны Саломе Зурабишвили также противница законопроекта. Она обещает наложить на него вето и видит в нем саботаж европейского пути Грузии. По мнению Зурабишвили, правящая партия преследует пророссийские интересы, поэтому президент даже называет "Грузинскую мечту" "русской мечтой".
На Западе также говорят, что инициатива будет иметь негативные последствия для Грузии на ее пути в ЕС. Как на евроинтеграции страны скажется возможное принятие закона - в Европе обещают оценить осенью 2024 года: в это же время в Грузии будут проводиться парламентские выборы.
В Госдепе США считают, что закон помешает "независимым медиа-организациям" предоставлять высококачественную информацию гражданам Грузии.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что закон об иноагентах - действие против укрепления демократических институтов в Грузии.
Закон об иностранных агентах 2024
В апреле 2024 году грузинское правительство снова увидело необходимость высветить иностранное влияние в стране. Законопроект претерпел изменения, но минимальные: основной термин "агент иностранного влияния" заменили на выражение "организация, проводящая интересы внешних сил".
Вместе со стартом обсуждения закона, начались и новые протесты в Тбилиси, но вопрос о том, кто больше обеспокоен законопроектом, население или "внешние силы", остается открытым.
В парламенте настроены решительно и - пока - готовы противостоять давлению как снаружи, так и изнутри страны.
"Мы примем самостоятельное решение, которое в данном случае, может, не устраивает никого, кроме Грузии, но мы действуем в интересах Грузии"
– исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе