Грузия vs закон об иноагентах: почему продолжаются протесты?

Вторую весну подряд власти Грузии пытаются принять закон об иноагентах. Вызвавший мощные протесты в стране и критику Запада, закон об иностранных агентах в Грузии стал поистине скандальным. Почему против законопроекта протестуют и зачем он понадобился "Грузинской мечте"?

В конце марта грузинские власти заговорили о необходимости закона об иностранных агентах, в первых числах апреля в парламенте Грузии начались обсуждения законопроекта - и одновременно активизировались протестные митинги и "предупреждения" Запада о возможных последствиях принятия закона.

О чем закон об иноагентах в Грузии?

Правительство Грузии во главе с новым премьером Ираклием Кобахидзе этой весной взялось за уже известный закон об иноагентах. Согласно документу, который продвигает правящая партия, организации - СМИ и НПО, преследующие в Грузии "интересы иностранных сил" должны быть зарегистрированы в государственном реестре и ежегодно предоставлять декларации с отражением всех доходов компании. За отказ от регистрации в реестре "иноагентов" планируется налагать штраф в размере $9,5 тыс.

© Фото: сайт парламента Грузии

В реестр должны быть включены организации, чьи доходы на 20% и более поступают из иностранных источников. Спортивные федерации, организации связанные с донорством крови и физлица не попадают под закон. Цель инициативы - сделать более прозрачным зарубежное финансирование определенных организаций, в том числе СМИ, влияющих на общественное мнение.

История законопроекта в Грузии

В начале 2023 года партия "Сила народа" из парламентского большинства предложила к рассмотрению закон об иностранных агентах. Власти подчеркивали, что единственная цель, которую преследует новый закон - регулирование работы неправительственных организаций и СМИ. Но в стране началась волна митингов.

На фоне протестных настроений в обществе, было составлено два варианта закона - мягкий "грузинский" и более строгий "американский", представлявший собой попросту перевод действующего в США закона FARA. В парламенте рассчитывали, что смогут "выбрать меньшее из зол", показав либеральность "грузинской" версии закона, но протесты не утихали.

Давление оказывалось не только митингами и выступлениями оппозиции, но и отсутствием поддержки и даже критикой как со стороны Евросоюза, так и США.

В результате 10 марта 2023 законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении в парламенте был провален - 58 депутатов воздержались на голосовании, один выступил за, 35 проголосовали против. Законопроекта был отозван и забыт до весны 2024 года.

Почему закон вызывает протесты?

В неправительственных организациях считают, что на НПО в Грузии таким образом будут навешаны негативные ярлыки.

В оппозиции заявляют о том, что закон уравнивает друзей и врагов Грузии, имеющих иностранное финансирование, а также видят возможность укрепить свой авторитет на фоне несогласия в обществе.

Президент страны Саломе Зурабишвили также противница законопроекта. Она обещает наложить на него вето и видит в нем саботаж европейского пути Грузии. По мнению Зурабишвили, правящая партия преследует пророссийские интересы, поэтому президент даже называет "Грузинскую мечту" "русской мечтой".

© Фото: сайт президента Грузии

На Западе также говорят, что инициатива будет иметь негативные последствия для Грузии на ее пути в ЕС. Как на евроинтеграции страны скажется возможное принятие закона - в Европе обещают оценить осенью 2024 года: в это же время в Грузии будут проводиться парламентские выборы.

В Госдепе США считают, что закон помешает "независимым медиа-организациям" предоставлять высококачественную информацию гражданам Грузии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что закон об иноагентах - действие против укрепления демократических институтов в Грузии.

Закон об иностранных агентах 2024

В апреле 2024 году грузинское правительство снова увидело необходимость высветить иностранное влияние в стране. Законопроект претерпел изменения, но минимальные: основной термин "агент иностранного влияния" заменили на выражение "организация, проводящая интересы внешних сил".

Вместе со стартом обсуждения закона, начались и новые протесты в Тбилиси, но вопрос о том, кто больше обеспокоен законопроектом, население или "внешние силы", остается открытым.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В парламенте настроены решительно и - пока - готовы противостоять давлению как снаружи, так и изнутри страны.

"Мы примем самостоятельное решение, которое в данном случае, может, не устраивает никого, кроме Грузии, но мы действуем в интересах Грузии"

– исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе