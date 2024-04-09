Папуашвили: протесты против закона об иноагентах – штурм против Грузии

Противники закона об иноагентах фактически идут на штурм грузинского общества, используя такие средства, как дезинформация и догматизм. Такое мнение выразил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.
"Сейчас мы фактически являемся свидетелями дезинформационного штурма на грузинское общество, где вновь пытаются подавить здравый смысл лозунгами и догмами"
– политик
Папуашвили пояснил, что такое поведение называется догматизмом. Реализующие его люди подменяют апеллирующие к разуму аргументы своими мнениями.
Спикер парламента уточнил, что к аналогичным методам прибегают и иностранные деятели. С их стороны использование догматизма представляет собой попытку лишить общество в Грузии возможности мыслить.
Что такое закон об иноагентах в Грузии?
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" – практически точная копия отозванного год назад после беспорядков закона. Единственное отличие заключается в использовании термина "организация, проводящая интересы иностранной силы" вместо "агент иностранного влияния".
Такими организациями станут СМИ и НПО, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Они будут обязаны обратиться к властям, чтобы их включили в соответствующий список, а потом раз в год предоставлять декларацию. Больше никаких ограничений не предполагается.
Физические лица по закону иноагентами быть не могут.