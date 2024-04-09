Папуашвили: протесты против закона об иноагентах – штурм против Грузии

Общественный резонанс, который снова вызвал законопроект об иностранных агентах, причем как в Грузии, так и за рубежом, представляет собой не что иное, как дезинформационный штурм на общество страны. Так оценил громкую реакцию последних дней спикер парламента Шалва Папуашвили.

Противники закона об иноагентах фактически идут на штурм грузинского общества, используя такие средства, как дезинформация и догматизм. Такое мнение выразил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Сейчас мы фактически являемся свидетелями дезинформационного штурма на грузинское общество, где вновь пытаются подавить здравый смысл лозунгами и догмами"

– политик

Папуашвили пояснил, что такое поведение называется догматизмом. Реализующие его люди подменяют апеллирующие к разуму аргументы своими мнениями.

Спикер парламента уточнил, что к аналогичным методам прибегают и иностранные деятели. С их стороны использование догматизма представляет собой попытку лишить общество в Грузии возможности мыслить.

Что такое закон об иноагентах в Грузии?

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" – практически точная копия отозванного год назад после беспорядков закона. Единственное отличие заключается в использовании термина "организация, проводящая интересы иностранной силы" вместо "агент иностранного влияния".

Такими организациями станут СМИ и НПО, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Они будут обязаны обратиться к властям, чтобы их включили в соответствующий список, а потом раз в год предоставлять декларацию. Больше никаких ограничений не предполагается.

Физические лица по закону иноагентами быть не могут.