Главная ошибка новичков в бане: вы паритесь неправильно! 5 секретов, о которых не говорят

«Настоящая русская баня: очищение тела и души». Интервью с мастером банного дела, Татьяной Терезовой

Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню… Но знаете ли вы, что настоящая русская баня — это не просто пар и веник, а глубокий обряд обновления и очищения, сохранившийся со времён наших предков? Из этого выпуска вы узнаете:

- Почему баня — не место для пива и разговоров, а священное пространство для восстановления тела и духа

- Как выбрать правильный веник (берёза, дуб, можжевельник — у каждого свой характер и сила)

- Какие тайные обряды очищения и перерождения практиковались в древности — включая ритуал возвращения казака с войны

- И почему банщик — не просто мастер, а проводник между стихиями воды, огня, земли, воздуха и эфира

